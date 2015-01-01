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फिर संक्रमण तेज:लगातार दूसरे दिन 450+ संक्रमित 3 माैत भी, राहत... 519 डिस्चार्ज

जोधपुर4 घंटे पहले
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  • 7 दिन में 2,538 राेगी मिले इनमें से 945 दाे दिन में

नगर निगम चुनाव में टूटी साेशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना का दुष्प्रभाव शनिवार काे भी देखने मिला। लगातार दूसरे दिन 450 से अधिक 465 नए राेगी मिले। नवंबर के पहले सप्ताह में 2,538 राेगी मिल चुके हैं। इनमें से 945 राेगी ताे दाे दिनाें में सामने आए हैं। यानी निगम चुनाव की लापरवाही आगे भी भारी पड़ेगी।

शनिवार काे दाे और संक्रमिताें ने दम ताेड़ दिया। इस माह में अब तक 28 माैतें हाे चुकी हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि 519 राेगी एक ही दिन में डिस्चार्ज किए गए। 7 दिन में 1911 राेगी ठीक हाे चुके हैं। वहीं कुल संक्रमिताें का आंकड़ा 39,935 पहुंच चुका है। इनमें से 26,887 राेगी ठीक हाे चुके हैं और 564 की माैत हुई है।

एमजीएच, एमडीएम व एम्स में एक-एक माैत
शनिवार काे एमजीएच, एमडीएम व एम्स में एक-एक माैत हुई। एमडीएम में लोहावट निवासी पूमाराम (71), एमजीएच में डांगियावास निवासी बंशीलाल (78) व एम्स में अमली बेरा मंडाेर निवासी मैनादेवी (80) ने दम ताेड़ा। वहीं स्थानीय चिकित्सा विभाग की सूची में 221 राेगी बताए गए।

इनमें प्रतापनगर में 13, शहर परकोटा में 11, उदयमंदिर में 13, महामंदिर में 9, मसूरिया में 27, शास्त्रीनगर में 19, मधुबन में 27, रेजिडेंसी में 22 व बीजेएस में 15 राेगी मिले। जिले के बनाड़ (मंडोर) ब्लॉक में 15, सालावास में 11, बिलाड़ा में 5, भोपालगढ़ में 9, ओसियां में 4, बावड़ी में 6, फलोदी में 8, बाप में 4, शेरगढ़ में 2 व बालेसर में एक मौत हुई।

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