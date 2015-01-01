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  • 49 Lakh Rupees Were Leaked From Old Lady's Account By Putting Fake Check, Vicious Put A Fake Check In Her Name

जोधपुर अपराध खबर:फर्जी चेक लगाकर वृद्धा के खाते से उड़ाए 49 लाख रुपए, शातिर ने उसके नाम से फर्जी चेक लगा दिया

11 मिनट पहले
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जोधपुर। एक वृद्धा ने जमीन बेचकर लाखों रुपए बैंक खाते में जमा करवाए लेकिन किसी शातिर ने उसके नाम से फर्जी चेक लगा दिया और 49 लाख खाते से उड़ा लिए। पीडि़ता ने अब पुलिस की शरण ली है। इस बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें बैंक की सांठगांठ की भी आशंका बनी है। फिलहाल जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। शास्त्रीनगर पुलिस ने बताया कि 64 साल की पतासी देवी की ओर से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उनका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक की शास्त्रीनगर शाखा में है। वहांं किसी ने फर्जी चेक लगाकर खाते में रखे 49 लाख रुपए निकाल लिए। वहीं जब मामले को लेकर बैंक अधिकारियों से बात की वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस पर पतासी देवी शास्त्रीनगर थाने पहुंची और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ामले को लेकर शास्त्रीनगर थानाधिकारी शेषकरण बाहरठ ने बताया कि पतासी देवी की ओर से रिपोर्ट दी गई है जिसमें बताया कि उन्होंने कोई जमीन बेची थी जिसकी एवज में उनको 49 लाख रुपए मिले थे। उसे उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के खाते में जमा करवा दिए थे लेकिन किसी ने उनके नाम का फर्जी चेक बना बैंक से रुपए विड्रो करवा लिए। मामले को लेकर बैंक सहित अन्य से जानकारियां जुटा जांच की जा रही है। आशंका है कि इसमें बैंक की मिलीभगत हो सकती है। फिलहाल पुलिस तस्दीक करने में जुटी है।

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