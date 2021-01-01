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खुशखबर! सुरपुरा बांध होगा नया पिकनिक स्पाॅट:चारबाग सहित 5 थीम गार्डन ओपन थिएटर, किड्स जोन व फूलों का तालाब बनेंगे, गांवाें का एहसास भी मिलेगा

जोधपुर3 घंटे पहलेलेखक: मनीष बोहरा
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  • जेडीए 26 कराेड़ में निखारेगा साैंदर्य, पहले चरण में ढाई करोड़ का काम शुरू
  • दूसरे-तीसरे चरण में खर्च होंगे 11-11 करोड़

शहर को सुरसुरा बांध पर जल्द ही एक नया पिकनिक स्पॉट मिलेगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 26 करोड़ रुपए का प्लान बनाया है। बांध की डिक्की में बोटिंग शुरू होने से यहां शहरवासियों की चहल-पहल पहले ही बढ़ चुकी हैं। लेकिन बांध व बाेटिंग के अलावा पर्यटकों काे यहां कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब आसपास क्षेत्र में रिक्रिएशन पार्क बनाया जा रहा है, ताकि यहां आने वाले लाेगाें काे राेका जा सकें।

तीन चरणाें में बनने वाले इस पार्क का पहले चरण का निर्माण शुरू हाे चुका है। पहले चरण में ढाई करोड़ रुपए के काम शुरू हो चुके हैं। इसके बाद दूसरे व तीसरे चरण में 11-11 कराेड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। जिसमें यहां चारबाग सहित पांच अलग-अलग थीम के गार्डन, ओपन थिएटर, किड्स जोन, पाथ-वे, भूलभुलैया, म्यूजिकल फव्वारों आदि का निर्माण किया जाएगा।

पूरा बनने के बाद यह रातानाडा गणेश मंदिर के बाद दूसरा आकर्षक स्थल बन जाएगा। गणेश मंदिर के आसपास भी तालाब काे नए सिरे से डिजाइन कर स्टेप गार्ड व फव्वारे आदि लगाए गए थे। अब सुरपुरा बांध को भी उसी के तर्ज पर डवलप किया जा रहा है।
पहला चरण; 1,100 पेड़-पौधे लग रहे स्टेप गार्डन व पाथ-वे बनना शुरू

सुरपुरा बांध की रियासतकालीन खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए पहले चरण में यहां करीब 10 हजार वर्ग मीटर में लैंड स्केपिंग गार्डन तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा 325 मीटर लंबा पाथ-वे व ओपन जिम भी बनाया जा रहा है। चारों ओर 1,100 से अधिक पेड़-पौधे लगेंगे। जिसमें रोहिया, गुलमोर, जेतुन, ईमली, जामुन, अशोक, अमलतास, आंवला, नीम, महूआ व शिरीष आदि पेड़ शामिल हैं।
दूसरा-तीसरा चरण; 5 गार्डन, लिली पॉन्ड, ओपन जिम, योगा एरिया सहित और भी बहुत कुछ
इसके बाद दूसरे व तीसरे चरण में यहां चारबाग सहित पांच अलग-अलग थीम के गार्डन बनेंगे। इसके अलावा ओपन एयर थिएटर, किड्स जोन, भूलभुलैया, बांस की गली, लिली पॉन्ड, म्यूजिकल फव्वारे, योगा व मेडिटेशन एरिया आदि बनेंगे। वहीं एक रूरल एक्सपीरियंस एरिया बनाया जाएगा, जहां छोटा सा गांव जैसा बसाया जाएगा। मिट्‌टी की एक पहाड़ी का निर्माण कर मूर्ति स्थापित की जाएगी। किड्स जोन में कई तरह के झूले लगाए जाएंगे। वहीं ड्रेनेज, मुख्य द्वार, पार्किंग व गार्ड रूम सहित कई अन्य काम भी होंगे।

रोशनी के लिए हाईमास्ट लाइट व पार्क में सोलर लाइट्स लगेगी

यहां बनने वाले सभी पार्कों में सारी लाइटें सोलर की लगाई जाएगी। इसके अलावा पूरे इलाके को कवर करने के लिए बड़ी-बड़ी हाईमास्ट लाइट्स भी लगाई जाएगी। ताकि शाम के बाद भी लोग यहां घूमने का आनंद ले सकें। पूरे पार्क के चारों ओर 1,050 मीटर की फेंसिंग कराई जाएगी।

^ जेडीए यहां पूरी प्लानिंग के साथ पार्क और अन्य सुविधाएं विकसित कर रहा है। अभी से यहां पर पर्यटक आ रहे हैं। इसलिए पार्किंग, स्टेप गार्डन, जिम व झूले लगाए जा रहे हैं। पाथ वे भी बना रहे हैं।
- संदीप माथुर, एक्सईएन, जेडीए

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