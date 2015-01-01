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दिसंबर अब तक डिस्चार्ज का महीना:500 स्वस्थ, 2 मौत, 120 संक्रमित, चौथी बार 500+ डिस्चार्ज, 17 दिन में 7,476

जोधपुरएक घंटा पहले
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आशंकाओं के साथ शुरू हुआ दिसंबर अब तक डिस्चार्ज का महीना सिद्ध हाे रहा है। गुरुवार काे भी 500 मरीज डिस्चार्ज हुए। 17 दिन में यह चाैथी बार है, जब 500 या अधिक मरीज डिस्चार्ज हुए हैं।

हालांकि गुरुवार को लगातार दूसरे दिन दो संक्रमितों की मौत भी हुई, जबकि 120 नए पॉजिटिव मिले। हालांकि इन डिस्चार्ज होने वाले मरीजों में से अधिकांश होम आइसोलेशन में थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले बहुत कम है।

दिसंबर में अब तक कुल डिस्चार्ज मरीजों का आंकड़ा 7,476 और संक्रमितों का आंकड़ा 3,292 है। वहीं मौतें 72 हुई हैं। कोरोनाकाल में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 58,127, डिस्चार्ज 52,307 और मौतें 822 हैं।

दोनों मौत 50+ उम्र वालाें की

गुरुवार काे एक माैत एमडीएम और एक माैत एम्स में हुई। एमडीएम में भर्ती नागाैरी बेरा निवासी कुलदीप कच्छावाह (50) की माैत हुई। वहीं बुधवार देर रात सरदारपुरा बी रोड़ निवासी राजकुमार बिस्सा (55) की मौत हुई।

मधुबन ब्लॉक में सर्वाधिक संक्रमितों का सिलसिला जारी: स्थानीय चिकित्सा विभाग की ओर से जारी लिस्ट में गुरुवार को 101 पॉजिटिव मरीज नए मिलने की जानकारी दी गई। चिकित्सा विभाग ने डेथ, डिस्चार्ज और एक्टिव केस की जानकारी नहीं दी।

सर्वाधिक 11 संक्रमित फिर मधुबन ब्लॉक से मिले। प्रताप नगर से 07, शहर परकोटा 05, उदयमंदिर 02, महामंदिर 04, मसूरिया 08, शास्त्री नगर 07, रेजिडेंसी 10 एवं बीजेएस में 08 संक्रमित मिले। वहीं जिले में बनाड़ (मंडोर) में 08, सालावास 05, बिलाड़ा 03, भोपालगढ़ 05, ओसियां 03, बावड़ी 01, फलौदी 03, बाप 04, शेरगढ़ 03 और बालेसर में 04 पॉजिटिव मिले।

और इधर, मरीज छुपाने का मर्ज जारी 15 दिन में 507 रोगी कम बताए

शहर में कोरोना संक्रमण का असर कुछ कम हुआ है। इसके बावजूद चिकित्सा विभाग आंकड़े छुपाकर इसे और कम करने में जुटा है। दिसंबर के 15 दिनों में मरीज गत माह की तुलना में कम ही आ रहे हैं। उस पर भी विभाग उच्चाधिकारियों से वाहवाही लूटने के लिए आंकड़ों को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़कर पेश कर रहा है।

हाल यह है कि विभाग कई बार अधिक मरीज आने पर कम, तो कभी कम आने पर भी ज्यादा मरीज बता रहा है। पिछले 15 दिन में करीब 3,276 मरीज पाॅजिटिव आए, लेकिन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2,769 ही संक्रमित आए।

यानी 15 दिनों में चिकित्सा विभाग ने लैब से पॉजिटिव आए मरीजों से 507 मरीजों का आंकड़ा कम बताया है। यह हालात तब हैं, जब कई बार मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं कि आंकड़े नहीं छुपाए जाएं।

विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे देश में कोरोना का ग्राफ नीचे आने लगा है। हालांकि यूं आंकड़े छुपाने से नुकसान है। आपदा होने पर उसका आंकलन और प्रबंधन हालातों को देखकर ही किया जाता है। यदि आंकड़े ही सही नहीं होंगे तो भविष्य में की जाने वाली तैयारी भी आधी-अधूरी ही होगी।

15 दिन में यूं 507 मरीज कम बताए

तारीख लैब रिपोर्ट विभाग
1 दिसंबर 218 314
2 दिसंबर 265 218
3 दिसंबर 378 201
4 दिसंबर 271 295
5 दिसंबर 320 215
6 दिसंबर 259 221
7 दिसंबर 187 203
8 दिसंबर 205 187

तारीख लैब रिपोर्ट विभाग
9 दिसंबर 280 205
10 दिसंबर 203 166
11 दिसंबर 158 145
12 दिसंबर 146 119
13 दिसंबर 165 105
14 दिसंबर 76 99
15 दिसंबर 145 76

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