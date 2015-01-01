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थम नहीं रहा है रोग:6 माैत, 505 पॉजिटिव और 135 रोगी डिस्चार्ज

जोधपुर2 घंटे पहले
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शहर में गुरुवार को छह और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हाे गई, वहीं 505 नए मरीज मिले और 135 डिस्चार्ज हुए। इसके साथ नवंबर के 12 दिनाें में अब तक 4969 पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, 3024 डिस्चार्ज हुए हैं और 58 संक्रमितों की माैत हो चुकी है। अब तक कुल पॉजिटिव मरीज 42 हजार 366 और डिस्चार्ज का आंकड़ा 28 हजार पहुंच गया है। कुल मौत 594 हो चुकी है।

एमजीएच में एक, एम्स में दो और एमडीएमएच में तीन की माैत: कुल छह संक्रमित मरीजों की गुरुवार को माैत हाे गई। एमजीएच में मिल्कमैन कॉलोनी निवासी हंसराज (49) ने बुधवार रात आठ बजे दम ताेड़ दिया। एम्स में इंद्र प्रकाश (77) और नागौर रोड मंडोर निवासी बंशी लाल (66) की मौत हुई।

एमडीएमएच में मदेरणा कॉलोनी भदवासिया निवासी मोती राम (75), सीएचबी निवासी संपत राज जैन (80) अाैर बाबू खां (75) की मौत हुई। स्थानीय लिस्ट में 366 ही स्थानीय चिकित्सा विभाग ने अपनी लिस्ट में गुरुवार को 366 पॉजिटिव मरीज नए बताए। माैत, डिस्चार्ज और एक्टिव केस की जानकारी नहीं दी। मधुबन जोन से सर्वाधिक 41 और बनाड़ ब्लॉक से 23 पॉजिटिव बताए।

रिश्वत लेने वाले नवोदय के प्रिंसिपल को कोरोना
एसीबी स्पेशल यूनिट द्वारा गिरफ्तार तिलवासनी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार की काेराेना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुवार को उसे एमजीएच में भर्ती कराया है। निगरानी के लिए गार्ड भी लगाया है। उधर, बुधवार को ही एसीबी सिटी टीम द्वारा गिरफ्तार विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालय के कनिष्ठ सहायक महामंदिर के धड़ा बास निवासी प्रमोद कुमार जैन को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

उल्लेखनीय है कि भदवासिया गांधी नगर के नंदकिशोर पारीक ने एसीबी में शिकायत दी थी कि उनकी फर्म ने जवाहर नवोदय विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य किया था। बिल पास करने की एवज में प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार 40 हजार की रिश्वत मांग रहा है। 15 हजार व 10 हजार रुपए तो ऑनलाइन ले चुका है।

15 हजार के लिए दबाव बना रहा है। 10 हजार का गिफ्ट भी मांग रहा है। एसीबी एसयू के प्रभारी एएसपी डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित की टीम ने सत्यापन कार्रवाई की, तो रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई थी। टीम ने बुधवार सुबह प्राचार्य आवास से प्रिंसिपल को 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया।

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