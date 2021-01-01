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एमजीएच:बिना चीरा लगाए आहार नली से कैंसर की 7 सेमी. की गांठ निकाली, मरीज को 6 महीने से खाना निगलने में तकलीफ हो रही थी

जोधपुर2 घंटे पहले
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महात्मा गांधी अस्पताल में 55 वर्षीय पुरुष की आहार नली से कैंसर की गांठ निकालने का जटिल ऑपरेशन किया गया है। इसमें डॉक्टरों ने छाती पर चीरा लगाए बिना ही पेट द्वारा आहार नली से 7 सेमी लंबी गांठ निकाल ली।

यह गांठ गले से फेफड़ों तक आने वाली आहार नली में थी। दरअसल, मरीज को 6 महीने से खाना निगलने में तकलीफ हो रही थी। कई जगह उपचार करने के पश्चात कोई हल नहीं निकला तो मरीज ने एमजीएच में डॉ. दिनेश दत्त शर्मा को दिखाया। उन्होंने मरीज के पास मौजूद जांच रिपोर्ट देखी और कुछ अन्य जांच आदि करवाई तो पता चला कि उसे आहार नली का कैंसर (इसोफेगस का कैंसर) है। मरीज को इलाज के लिए तुरंत भर्ती कर ऑपरेशन की जटिलता बताकर उसकी सहमति लेकर ऑपरेशन किया।

एमजीएच में सर्जरी के सीनियर प्रोफेसर डॉ. अजय मालवीय के नेतृत्व में सर्जरी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दिनेश दत्त शर्मा ने और टीम ने यह ऑपरेशन किया। रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. प्रखर, डॉ. मोगा एवं डॉ. शौर्य ने इस जटिल ऑपरेशन में सहयोग किया। एमजीएच अधीक्षक डॉ. राजश्री बेहरा ने सर्जरी टीम को बधाई देते हुए बताया कि एमजीएच में लॉकडाउन के दौरान भी विभिन्न प्रकार की कैंसर सर्जरी लगातार होती रही हैं।

हृदय व फेफड़ों के बीच में होने की वजह से जटिल
डॉ. मालवीय ने बताया कि यह कैंसर इसोफागस के मध्य वाले भाग में हृदय एवं दोनों फेफड़ों के बीच में था। रक्त की बड़ी वाहिनियां एवं श्वास नली भी इसके नजदीक होती है, इसलिए यह ऑपरेशन जटिल हो जाता है। ऑपरेशन छाती पर चीरा (थोरेकोटॉमी) लगाए बिना पेट द्वारा ही किया गया।

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