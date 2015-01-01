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निर्देश:‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ में 25 तक आधार सीडिंग जरूरी: कलेक्टर

जोधपुर34 मिनट पहले
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जिले में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के तहत 25 नवंबर तक आधार को सीडिंग करवाना होगा। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आधार सीडिंग व सत्यापन कार्य के संबंध में शासन सचिव खाद्य विभाग ने बुधवार को ली वीसी में आधार सीडिंग का विकल्प ई-मित्र पर उपलब्ध कराया है। उचित मूल्य दुकानदार आधार सीडिंग के कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे व जिन लाभार्थियों की आधार सीडिंग नहीं हैं, उनको ई-मित्र पर जाकर सीडिंग के लिए प्रेरित करेंगे।

उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की आधार सीडिंग के लिए राशन डीलर व ई-मित्र दोनों को 1-1 रुपए प्रति लाभार्थी सकल आधार सीडिंग की दर से भुगतान होगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुल 23,66977 लाभार्थी खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित हैं। इनमें 17,99988 लाभार्थी आधार सीडिंग हैं शेष 5,66989 लाभार्थियों के आधार सीडिंग का कार्य करवाना है।

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