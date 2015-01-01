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वाहनों को किया सीज:बिना पंजीयन व टैक्स दिए संचालित 87 वाहनों पर कार्रवाई

जोधपुरएक घंटा पहले
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राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने वाली तीन कंस्ट्रक्शन कंपनियाें की ओर से बिना टैक्स वाहन व दूसरे राज्य से वाहन बिना कागजाें के संचालित करने पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के निर्देशन में अलग-अलग जगहों से तीन कंपनियों के वाहनों को सीज कर टैक्स की बकाया राशि निकाली गई।

साथ ही 6 वाहनों काे जब्त किया गया। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामनारायण बड़गुजर ने बताया कि सड़क बनाने वाली तीन कंंपनियों के वाहनों की चैकिंग के दौरान एलएंडटी प्लांट बीनावास, वीसीएल प्लांट आगोलाई, सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी के वाहन बिना टैक्स दिए ही संचालित किए जा रहे थे।

उन्होंने बताया कि विशेष अभियान में बिना पंजीयन 2 जेसीबी, बिना कर 4 डंपर, 6 बस, 4 वाहन, ओवरलोड भार वाहन 6, अन्य भार वाहन 65 यानी कुल 87 वाहनों पर कार्रवाई की गई। इससे 5 लाख 50 हजार प्रशमन राशि ली गई। वहीं 8 लाख 75 हजार की वसूली की गई।

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