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हनी ट्रैप:महामंदिर के बाद अब बनाड़ में शिक्षक से 20 लाख रुपए की डिमांड

जोधपुर36 मिनट पहले
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  • बीयर पिलाने के बाद आपत्तिजनक फोटो खींच मुकदमे में फंसाने की धमकी
  • दोनों प्रकरण में एक ही युवती का हाथ होने का संदेह, बड़ी गैंग सक्रिय हो सकती है

शहर में बुधवार को हनी ट्रैप का एक मामला सामने आने के बाद गुरुवार को बनाड़ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इस बार एक शिक्षक को बीयर में नशा पिलाकर आपत्तिजनक फोटो खींच 20 लाख की डिमांड रखी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों प्रकरण में एक ही युवती का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में भी तफ्तीश में लगी है।

शहर में हनी ट्रैप की एक बड़ी गैंग होने का अंदेशा है। पूर्व में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस दो प्रकरण का खुलासा कर चुकी है। बनाड़ थाने के एएसआई गोरधनराम ने बताया कि खोखरिया निवासी एक शिक्षक ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसके एक परिचित दिनेश सैन ने 2 सितंबर को फोन किया था। तब किसी युवती लीला उर्फ नीलम के बारे में बताया था। फिर 7 सितंबर को उस नाम की युवती ने उसे वाट्सएप कॉल व मैसेज करने शुरू किए थे और मिलने और पार्टी करने की बात की।

इसके बाद वह पंचायत चुनाव में व्यस्त हो गया और मिलने से मना कर दिया। फिर वह पंचायत चुनाव में भी उसे फोन करने लगी। फिर अक्टूबर में एक दिन किसी मदनलाल नाम के व्यक्ति का फोन आया और कहा कि वह लीला उर्फ नीलम को लेकर आ रहा है। कुछ दिनों तक फोन व वाट्सएप के जरिए बातचीत होती रही, लेकिन 20 अक्टूबर को मदनलाल उस युवती लीला उर्फ नीलम को लेकर उसके खोखरिया स्थित मकान पर लेकर आया। ये लोग साथ में बीयर लेकर आए थे।

बीयर पीने के बाद उसे अर्द्ध बेहोशी होने लग गई। तब उसने कहा कि वह पीता नहीं है, इसलिए नशा ज्यादा हो गया है। फिर लोग चले गए। बाद में किसी सांवलदास का फोन आया और कहा कि तबीयत ठीक है क्या? वह कुछ गड़बड़ी की बात कहने लगा। इसके बाद किसी अमित ने फोन कर बताया कि उसकी फोटो खींचे गए हैं। यदि समाज व पुलिस से बचना है तो रुपए दे दो। इस पर शिक्षक घबरा गया। उस लड़की ने कहा कि मेेरे पति को पता लग गया है और वो फोटोग्राफ्स व वीडियो देख लिए हैं। फिर पति बने एक जने ने फोन पर 20 लाख रुपयों की डिमांड कर दी। इन बदमाशों ने दो आपत्तिजनक फोटो भी पीड़ित के मोबाइल पर भेजे और बताया कि यदि रुपए नहीं दिए गए तो युवती उसे झूठे मुकदमे में फंसवा देगी। परेशान शिक्षक बुधवार रात को थाने पहुंचा और उक्त लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी। बनाड़ पुलिस ने अब इसमें अनुसंधान आरंभ किया है।

वहीं महामंदिर पुलिस ने भी बुधवार को हनी ट्रैप से जुड़े केस को दर्ज किया था। उसमें भी किसी नीलम नाम की लड़की का नाम सामने आया। इसमें बैंक से लोन दिलाने वाले एक लोन व्यवसायी से 4 लाख फिरौती मांगने के साथ ही सवा लाख रुपए लूटे गए साथ ही 15 लाख का सेल्फ चेक भी लिया गया था। अब इसमें संदेह इस बात का है शहर में हनी ट्रैप जैसी कोई गैंग सक्रिय बनी है जो बड़े-बड़े लोगों का फांस कर रुपए ऐंठ रही हैं।

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