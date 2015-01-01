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007 गैंग के 3 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार:रैकी के बाद नाइट पार्टी में प्लान बना चुराते थे कार, फिर रॉन्ग साइड से हो जाते थे फरार, एक नाबालिग भी पकड़ा

जोधपुर35 मिनट पहले
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  • वाहन चोरी की आठ वारदातें की, आठ नामजद बदमाशों में से चार अन्य की तलाश

साेशल मीडिया पर 007 गैंग बनाकर हथियार लहराने वाले दरअसल वाहन चोरों का अन्तरराज्यीय गैंग है। इसका खुलासा शनिवार काे बासनी पुलिस ने किया है। पुलिस ने गैंग के तीन शातिर चोरों काे गिरफ्तार करने के साथ एक नाबालिग को भी संरक्षण में लिया है।

इनके अलावा तीन अन्य बदमाश और एक अन्य नाबालिग काे भी पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है। बदमाश दिन में बिना मोबाइल के शहर के अलग-अलग इलाकों में रैकी करते और रात में पार्टी करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बनाते। देर रात मास्टर-की से लॉक खोलकर गाड़ी उड़ा लेते और पुलिस की नजरों से बचने के लिए विपरीत दिशा में चलते थे। इतनी चालाकी करने के बावजूद शातिर पकड़े गए। गिरोह से वाहन चोरी की आठ वारदातों का खुलासा हुआ है।

बासनी थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि गत दिनों रामेश्वर नगर इलाके में रहने वाले बजरंग सिंह पुत्र सुजान सिंह की एसयूवी 14 अक्टूबर की रात घर के बाहर से चोरी हो गई थी। अगले दिन सुबह उन्होंने बासनी थाने में केस दर्ज कराया। इसी तरह, रामेश्वर नगर सेक्टर ए निवासी गोपालराम कुरडिया पुत्र रामदीन की लग्जरी कार 14 अक्टूबर की रात ही चोरी हुई। इन्हें भी अगले दिन सुबह वारदात के बारे में पता चला। इसी तरह, तीसरा केस दर्ज कराया 12वीं रेजिडेंसी रोड निवासी जुगल किशोर जोशी पुत्र मांगीलाल ने।

2 अगस्त को उनकी पिकअप गाड़ी बासनी इलाके में बालाजी ट्रांसपोर्ट के सामने दिनदहाड़े कोई चुरा ले गया। इसी तरह शहर के विभिन्न इलाकों में हुई चार पहिया व दुपहिया वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा करने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। टीम में थानाधिकारी खदाव के साथ एएसआई सुजानसिंह, हैड कांस्टेबल ईश्वरसिंह, तेजाराम, कैलाश राजपुरोहित, रघुवीर सिंह, श्यामलाल, दलाराम और पुलिस के एक्सपर्ट प्रेम चौधरी को शामिल किया गया। टीम ने कई दिनों तक विभिन्न घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जबकि साइबर एक्सपर्ट्स की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस जारी रखी।

कई दिनों की छानबीन के बाद टीम ने बिलाड़ा के बीनावास विष्णु ढाणी हाल मगरा पूंजला बाबा रामदेव कॉलोनी गली नंबर 4 निवासी संजय उर्फ संजू विश्नोई पुत्र घेवरराम, मूलतया खेड़ापा के डांवरा हाल गुरों का तालाब संतधाम क्षेत्र निवासी महेंद्रसिंह पुत्र नरपतसिंह और भीतरी शहर के फतेह सागर बेलदारों का मोहल्ला गऊ घाट निवासी रघुवीर चांवरिया उर्फ दुर्गेश पुत्र नेमीचंद वाल्मीकि को व एक अन्य नाबालिग को संरक्षण में लेकर पूछताछ की। बदमाशों ने चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया। इस पर पुलिस ने बालिग तीन आरोपियों काे गिरफ्तार कर लिया।

वारदात के वक्त बंद रखते मोबाइल, ठिकाने पर पहुंचने में विपरीत दिशा का उपयोग
पुलिस के अनुसार बदमाश गाड़ियां चोरी की पूरी प्लानिंग रात को पार्टी के दौरान करते थे। रैकी के बाद देर रात को जब भी गाड़ी चुराने के लिए जाते थे, तो मोबाइल बंद कर देते थे। जिस जगह से गाड़ी चुरानी होती थी, उस जगह तक पहुंचने के लिए भी विपरीत दिशा में आगे जाकर वापस दूसरे रास्ते से ठिकाने तक पहुंचते थे, ताकि पुलिस इन पर संदेह नहीं कर सके। पुलिस को गुमराह करने के लिए चुराई गाड़ी को भी विपरीत दिशा की ओर ही भगाते थे। चुराई गाड़ियों से डोडा पोस्त व शराब तस्करी के लिए जालोर, गुड़ामालानी, मथानिया सहित अन्य इलाकों में काम में लेते थे।

इन वारदातों का भी हुआ खुलासा
थानाधिकारी खदाव के अनुसार बदमाशों ने रामेश्वर नगर भाटी डेयरी के सामने से और लक्की सब्जी के सामने से दो ईको गाड़ी, एम्स के सामने गली नंबर 4 से बोलेरो पिकअप, मसूरिया रामदेव हॉस्पिटल के सामने से ईको गाड़ी, रावण का चबूतरा मैदान से बोलेरो लाइफ स्टाइल, केके कॉलोनी से एक ईको गाड़ी और बाड़मेर के सदर थानांतर्गत बलदेव नगर व सूरसागर थाना क्षेत्र से एक-एक बाइक चुराने की वारदात स्वीकारी है।

गिरोह के अन्य बदमाश बाड़मेर के गुड़ामालानी के मौखावा जांगुओं की ढाणी निवासी नरपतसिंह उर्फ नरेश उर्फ नरपत उर्फ नवदीप उर्फ नरू उर्फ नरिया जाट पुत्र दुर्गाराम, मथानिया के जुड निवासी अशोक विश्नोई पुत्र हडमानाराम, गुड़ामालानी के धीमडी नाडा बांटा फांटा निवासी जेठाराम नेहरा पुत्र हुकमाराम और एक अन्य नाबालिग को नामजद कर तलाश की जा रही है।

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