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जोधपुर नगर निगम उत्तर और दक्षिण:भाजपा के बाद कांग्रेस पार्षदों की भी बाड़ाबंदी, कांग्रेस पार्षदों को ले गए जैसलमेर

42 मिनट पहले
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  • मतदान के दिन ही लाया जाएगा

जोधपुर। जोधपुर नगर निगम उत्तर और दक्षिण के लिए कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए है। वहीं एक निर्दलीय भी मैदान में है। इस पद के लिए मतदान 10 नवंबर को कराया जाएगा। हालांकि मेयर बनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा को एक-एक नगर निगमों में स्पष्ट बहुमत मिला है। इनमें कांग्रेस को उत्तर और भाजपा को दक्षिण में बहुमत मिला है। इसके बावजूद दोनों दलों ने एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसीलिए दोनों निगमों में अपने प्रत्याशी उतार रखे है। दोनों दलों ने एक दूसरे की सेंधमारी से बचने के लिए पार्षदों की बाड़ाबंदी कर उन्हें होटलों में ठहरा दिया है। भाजपा के बाद आज कांग्रेस ने भी अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी कर दी है। कांग्रेस पार्षदों को नागौर रोड स्थित होटल चंद्रा ग्रांड से बस में सीधा जैसलमेर ले जाया गया है। इन्हें मतदान के दिन ही सीधे नगर निगम लाया जाएगा। बता दे कि नगर निगम उत्तर और दक्षिण में पांच प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। उत्तर से दो और दक्षिण से तीन प्रत्याशियों ने नामांकन जमा करवाए गए हैं। निगम उत्तर से कांग्रेस ने कुंती परिहार (देवड़ा) को मैदान में उतरा है, तो भाजपा की ओर से डॉ. संगीता सोलंकी ने नामांकन भरा। निगम दक्षिण में भाजपा प्रत्याशी के रूप में वनिता सेठ ने नामांकन भरा तो उनके सामने कांग्रेस की पूजा पारीक और निर्दलीय हेमलता परिहार ने भी नामांकन भरे हैं। परिहार ने दोनों ही दलों से टिकट मांगा था। शनिवार दोपहर तीन बजे तक नाम वापसी हो सकेगी। दोनों ही दलों के प्रत्याशी मैदान में रहते हैं तो 10 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच मतदान होगा।नामांकन पत्रों की जांच कीजोधपुर नगर निगम उत्तर व दक्षिण में महापौर पद के लिए पांच उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए है। इन नामांकन पत्रों की आज संवीक्षा की गई। कल नाम वापस लिए जा सकते है। इसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। मतदान 10 नवंबर को प्रात: 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद की जाएगी। इसी तरह उप महापौर के लिए निर्वाचन की तिथि 11 नवंबर होगी। उपमहापौर के लिए बैठक प्रात: 10 बजे, नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रात: 11 बजे तक, नामांकन पत्रों की संवीक्षा प्रात: 11.30 बजे से, अभ्यर्थिता वापसी अपराह्व 2 बजे तक और मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह्व 2.30 बजे से 5 बजे तक करवाया जाएगा। मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी।

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