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धर्म:सर्वार्थसिद्धि, राजयोग और रवि पुष्य नक्षत्र में मनेगी अहोई अष्टमी

जोधपुर35 मिनट पहले
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  • रविवार को संतान की सुख-समृद्धि और दीर्घायु के लिए व्रत रखेंगी महिलाएं
  • तारों की छांव में होगा पूजन, ध्रुव तारे को दिया जाएगा अर्घ्य

कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी के रूप में पूजा जाता है। संतान की खुशहाली और समृद्धि के लिए महिलाएं रविवार को यह व्रत करेंगी। इस बार खासतौर से अहोई अष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग सुबह-सुबह रहेगा। इसके अलावा राज योग भी रहेगा।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतानवती स्त्रियां करती हैं। महिलाएं संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए दिनभर व्रत रखेंगी। तारों की छांव में अहोई अष्टमी का पूजन करेंगी। कथा सुनकर ध्रुव तारे को अर्घ्य देंगी।

ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि व्रत करने वाली माताएं प्रात: उठकर स्नान करें। दिनभर व्रत रखें। पूजा-पाठ करके अपनी संतान की दीर्घायु व सुखमय जीवन के लिए कामना करें। माता अहोई से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं अपनी संतान की उन्नति, शुभता और आयु वृद्धि के लिए व्रत कर रही हूं।

इस व्रत को पूरा करने की आप मुझे शक्ति दें। यह कहकर व्रत का संकल्प लें। एक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान की आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य और सुख प्राप्त होता है। इस दिन माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। कारण कि माता पार्वती भी संतान की रक्षा करने वाली माता कही गई हैं। मिश्र का कहना है कि उपवास करने वाली स्त्रियों को व्रत के दिन क्रोध करने से बचना चाहिए और उपवास के दिन मन में बुरा विचार लाने से व्रत के पुन्य फलों में कमी होती है।

चंद्रोदय रात 12:07 बजे; अहोई अष्टमी को दाम्पत्य अष्टमी भी कहते हैं

ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि अहोई अष्टमी को दाम्पत्य अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन डाभ के पार्वती और शिव जी बनाकर उनको स्नान गंध अक्षत पुष्प नैवेद्य आदि से पूजा करके किसी विद्वान का सम्मान करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कई जगह लोकाचार यह भी है कि संतान की कामना से अर्ध रात्रि में चंद्रोदय के बाद पति-पत्नी चंद्र दर्शन करके सृष्टि यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। इस दिन चंद्रोदय रात्रि के 12:07 बजे होगा।

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