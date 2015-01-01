पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जेएनवीयू स्टूडेंट्स का धरना:परिणामों में लापरवाही का आरोप लगा रीवैल्यूएशन की मांग की

जोधपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • निवर्तमान छात्रसंघ अध्यक्ष के नेतृत्व में वीसी को ज्ञापन सौंपा

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के निवर्तमान छात्रसंघ अध्यक्ष रविंद्रसिंह भाटी के नेतृत्व में शुक्रवार को स्टूडेंट्स की समस्याओं के निराकरण की मांग के साथ वीसी काे ज्ञापन साैंपा। स्टूडेंट्स ने केंद्रीय कार्यालय में कोविड-19 की गाइडलाइन अनुसार धरना भी दिया। भाटी ने कहा कि बीएससी गणित अंतिम वर्ष एवं बीए अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में लापरवाही बरती गई है।

आनन-फानन में जल्दबाजी में परिणाम घोषित कर दिए गए। इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया है। जबकि स्टूडेंट्स के पेपर अच्छे हुए थे। स्टूडेंट्स के परिणाम खराब होने से वे हताश और विवि प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित हैं। विवि की लापरवाही के कारण कई स्टूडेंट्स बीएड सहित उच्च शिक्षण संस्थाओ में भी प्रवेश से वंचित रह सकते है।

स्टूडेंट्स की मांग है कि कॉपी की दोबारा से जांच की जाए। ताकि स्टूडेंट्स को न्याय मिल सकें। कुछ दिनों पूर्व इंजीनियरिंग में ऐसी ही जल्दबाजी में परिणाम घोषित कर स्टूडेंट्स के साथ अन्याय किया गया था। उन्होंने कुलपति से तत्काल आदेश जारी पुन: कॉपी जांच करवाने के लिए कहा।

स्टूडेंट्स के लिए ये मांगें रखीं

  • भांति इस वर्ष भी विशेष पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था हो।
  • बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष में जिन स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद दस्तावेज सत्यापन एवं फीस भरने से वंचित रह गए है, उन्हें पुन: मौका दिया जाए।
  • बीएससी प्रथम वर्ष गणित में एसएफएस का सेक्शन शुरू करें।
  • जिन स्टूडेंट्स को उत्तर पुस्तिका में मनमाने एवं अनुचित ढंग से अंक आवंटित किए गए हैं, उनकी समस्या सुनकर यथासंभव मदद कर स्टूडेंट्स को राहत प्रदान कराई जाए।
  • कुछ स्टूडेंट्स के परिणाम जारी होने के बाद भी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, इन खामियों को दूर करें।
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें