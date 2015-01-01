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धन्वंतरि पर विशेष:कोरोना से लड़ने एलोपैथी डॉक्टरों ने आयुर्वेदिक दवाओं का हाथ भी थामा

जाेधपुर2 घंटे पहले
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दीपावली से दो दिन पहले धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। कुछ सालों से आयुर्वेदिक दवाएं मरीजों के इलाज के लिए हासिये पर आ गई थी, लेकिन कोरोना काल में मरीजों के बेहतर इलाज में डॉक्टरों ने एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवाओं का बराबर महत्व दिया। डॉक्टरों के दोनों ही पद्धतियों का हाथ थामे रखा। परिणाम यह कि शहर हो या प्रदेश सभी जगह कोरोना के लिए भर्ती हुए मरीजों को एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक दवाएं भी लेने के लिए डॉक्टरों ने कहा। यहां तक कि एम्स जोधपुर में आयुर्वेदिक दवाएं भर्ती मरीजों को भी दी गईं।
पहली बार कोरोना में सर्वाधिक आयुष विभाग की दवाओं पर ट्रायल किया गया
आयुष विभाग में आने वाली जो पद्धतियां हासिये पर आ गई थीं, उन पर काेराेना काल में देशभर में सर्वाधिक ट्रायल हुए। एम्स में ‘स्नैपशॉर्ट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड क्लिनिकल ट्रायल इन इंडिया’ शोधपत्र के अनुसार भारत में कोरोना के दौर में 203 दवाओं पर शोध किया गया, जिसमें 61 प्रतिशत आयुष की दवाएं थीं। इन 125 दवाओं में 87 आयुर्वेदिक, 4 योगा-नेचुरोपैथी, 5 यूनानी, 14 सिद्धा और 15 होम्योपैथी की शामिल हैं। यहां तक की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आयुष की दवाओं का ट्रायल किया गया। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही आयुष की दवाएं कोरोना काल में कारगर साबित हुई, लेकिन इनके भविष्य में कोई दुष्परिणाम ना हो इसलिए होम मेड दवाएं आयुष की दवाएं लेने वाले पोस्ट कोविड क्लिनिक जाकर रूटीन चैकअप जरूर कराएं। इसके लिए एम्स जोधपुर, एडीएमएच में पोस्ट कोविड केयर ओपीडी संचालित है।
डॉक्टर खुद दे रहे काढ़ा पीने की सलाह
आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के सहायक आचार्य डॉ. ज्ञानप्रकाश शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में आयुष की दवाओं पर ट्रायल अधिक हुए हैं। साथ ही भर्ती मरीजों को भी आयुष की दवा देकर रिजल्ट देखे गए हैं। एलोपैथी डॉक्टरों ने भी आयुष की दवाओं पर भरोसा जताया है। कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर खुद मरीजों को काढ़ा पीने की सलाह दे रहे हैं।

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