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  • Angry With Farmers' Agricultural Welfare Bill, Congress Does Not Shrink To 5 Out Of 21 Districts In Panchayati Raj Elections: Rathore

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निशाना:किसान कृषि कल्याण बिल से नाराज हाेते ताे पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस 21 में से 5 जिले तक नहीं सिमटती: राठाैड़

जाेधपुर40 मिनट पहले
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राजेंद्र राठाैड़
  • विस में उपनेता व भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस और राजस्थान सरकार पर साधे निशाने

राजस्थान विधानसभा में उप नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठाैड़ ने कहा कि कांग्रेस किसानाें काे माेदी सरकार की ओर से पारित कृषि कल्याण के लिए तीन बिलाें काे लेकर भ्रमित करने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस यह भूल रही है कि अगर राजस्थान के किसान इन बिलाें से नाराज हाेते ताे पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस 21 जिलाें में से 5 तक नहीं सिमटती।

यह स्पष्ट संकेत है कि राजस्थान का किसान कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाला है। पांचबत्ती स्थित एक हाेटल में पत्रकाराें से बातचीत करते हुए राठाैड़ ने कांग्रेस काे आड़े हाथाें लेते हुए कहा कि अब माेदी के किसान कल्याण बिल के बाद घबराई कांग्रेस किसानाें की हितैषी बन रही है, लेकिन राजस्थान में किसान सम्मान निधि से किसानाें काे वंचित क्याें रख रही है?

मोदी सरकार हर साल प्रत्येक किसान के खाते में 6 हजार रुपए देती आ रही है, लेकिन राजस्थान में 16 लाख ऐसे किसान हैं, जिनके आंकड़े नहीं भेजने के कारण वाे किसान सम्मान निधि से वंचित हैं।

तीनाें ही बिल किसानाें के कल्याण और आधुनिक व आत्मनिर्भर खेती की बुनियाद काे लेकर आए हैं। ये बिल वैकल्पिक हैं, किसानाें काे गुमराह करने की काेशिश की जा रही है। किसान की पुरानी व्यवस्था यथावत है, एपीएमसी एक्ट में काेई बदलाव नहीं किया गया है। मंडियाें में भी व्यवस्थाएं यथावत हैं। एमएसपी की खरीद भी यथावत जारी रहेगी।

प्रदेश में पेट्राेल-डीजल पर सर्वाधिक वैट क्याें?

राठाैड़ ने कहा कि कांग्रेस के लोग गैस सिलेंडराें की बढ़ी हुई दरों पर बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जब पेट्रोल व डीजल की दरों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती है, तो उसमें परिवर्तन होता है। भारत में आज राजस्थान में पेट्राेल व डीजल पर सर्वाधिक वैट है। जब राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, तब डीजल पर 18 प्रतिशत वैट था।

आज राजस्थान में वैट बढ़कर डीजल पर 28 प्रतिशत व पेट्रोल पर 36 प्रतिशत है। इसके बावजूद डीजल पर 1.75 पैसा आैर पेट्राेल पर 1.50 पैसा सेस अलग से है। भाजपा सरकार ने स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया था, कांग्रेस सरकार ने टोल दुबारा चालू कर दिया।

राठाैड़ ने कोटा में शिशुओं की मौत पर सरकार काे घेरा आेर कहा कि यह सरकार पूरी तरह विफल साबित हाे चुकी है। सरकार में बैठे विधायक खुद पत्र लिख रहे हैं कि सरकार के मंत्री भ्रष्ट हैं। यह सरकार राजस्थान को गर्त में ले जा रही है। राजस्थान के विकास को रोक रही है।

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