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सेवा:लूणी तहसील के पांच सौ से अधिक परिवारों में सहायता सामग्री वितरित

जोधपुरएक घंटा पहले
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  • राेटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा 8 नवंबर तक चलाएगा दिवाली डोनेशन ड्राइव

रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा की ओर से दीपावली के मौके पर गरीब व जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए दिवाली डोनेशन ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक लूणी तहसील के 500 परिवारों में सहायता सामग्री का वितरण किया जा चुका है।

क्लब की अध्यक्ष निमिशा भंडारी ने बताया कि क्लब के पदाधिकारियाें ने आमजन से कपड़े, बर्तन, शूज, किताबें, खिलौने, ग्रोसरी सहित अन्य आवश्यक सामग्री एकत्रित कर गरीब परिवारों में वितरित करने का अभियान शुरू किया है। इसके तहत लूणी तहसील के परिवारों में बेडशीट, रजाई, कंबल, स्वेटर्स, थर्मल्स व शाॅल के अलावा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया।

इसके अलावा गुरु कृपा मानसिक विमंदित आश्रम के 135 विद्यार्थियों में खिलौने, कपड़े, पुस्तकें व जूतों का वितरण किया गया। अभियान में सचिव क्रिपल धारीवाल, सोनल चाैधरी, रफात खान व दीप्ति अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी सहयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा का दिवाली डोनेशन ड्राइव 8 नवंबर तक चलेगा।

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