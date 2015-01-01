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सख्ती:ठेकेदार व फैक्ट्री मुनीम सहित 3 आरोपियों की जमानत खारिज

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • दीवार ढहने से 8 की मौत का मामला
  • कोर्ट ने कहा- बिना विशेषज्ञ करा रहे थे काम, दीवार फटने लगी फिर भी काम जारी रखा, ये गंभीर अपराध

बासनी में पिछले दिनों निर्माणाधीन दीवार ढहने पर हुए हादसे के तीनाें आरोपियों के अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिला व सेशन न्यायाधीश रवींद्रकुमार जोशी ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। तीनों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए। याचिकाकर्ता अभिषेक, चंद्रप्रकाश अग्रवाल व भगवानसिंह की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर कोर्ट को बताया कि निर्माणाधीन दीवार के ढहने मजदूरों की माैत और घायल के संबंध में आईपीसी की धारा 304 का मामला नहीं बनता है।

शेष आरोपित अपराध जमानतीय हैं। याचिकाकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं हैं। कोई बरामदगी नहीं हुई है। अन्वेषण व विचारण में समय लगेगा। इसलिए अभिरक्षा में रखने का कोई औचित्य नहीं हैं। लोक अभियोजक केसरसिंह नरूका ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बिना योग्यता, जानकारी के घटिया मिश्रण का उपयोग करके और सुरक्षा के मानकों को ध्यान में नहीं रखकर कार्य करते हुए मजदूरों के जीवन काे खतरे में डाला और दीवार ढह गई। इससे आठ लोग मर गए और छह घायल हो गए।

दोनों पक्ष सुनने के बाद कहा कोर्ट ने कहा कि अनुसंधान के दौरान घायल मजदूरों के कथन व प्राप्त दस्तावेज के अनुसार याचिकाकर्ता अभिषेक द्वारा बिना किसी अधिकृत प्रमाण पत्र व तकनीकी योग्यता के ठेके पर काम लिया जाकर आगे ठेकेदार चंद्रप्रकाश को दिया। उसके द्वारा भी बिना किसी इंजीनियर या तकनीकी ज्ञान के व्यक्ति की सलाह लिए बगैर इतनी लंबी व ऊंची दीवार तैयार करवाई गई, जिसमें कोई सपोर्ट नहीं था।

याचिकाकर्ता भगवानसिंह जो फैक्ट्री का मुनीम है। मुनीम ने दीवार निर्माण में सीमेंट बजरी आदि के मिश्रण का अनुपात भी सही नहीं रखा। दीवार ढहने से करीब आधा घंटा पूर्व ही फटनी शुरू हो गई थी। इसके बावजूद मजदूरों की जान को जोखिम में डालकर कार्य जारी रखा। ऐसे में केवल लापरवाही का तर्क इस स्तर पर समुचित प्रतीत नहीं होता है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को जमानत का लाभ देना न्यायोचित नहीं बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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