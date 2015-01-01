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सेवा:आरसेटी की बैंक मित्र प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू

डोली2 घंटे पहले
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आईसीआईसीआई ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर में बैंक मित्र प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में पूर्व न्यायाधीश जीके व्यास ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। व्यास ने कहा कि बेरोजगारी देश का ज्वलंत मुद्दा है। आरसेटी जैसी संस्थान इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है।

इस मौके पर आरसेटी जोधपुर के संयुक्त निदेशक सुरेंद्र सिंह शेखावत, प्रोग्राम मैनेजर पारितोष त्रिपाठी, प्रशिक्षण समन्वयक जितेश आडवाणी, मनोहर सिंह शेखावत, अक्षय कौशिक, सवाईसिंह, नरेंद्र सिंह, ठाकराराम पटेल सहित अन्य लोग भी मौजूद थे।

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