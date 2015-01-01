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कोरोना का कहर:सरकारी अस्पतालों में कोरोना के बैड फुल, शहर में एक दिन में 1100 नए रोगी मिले

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • एक दिन में फिर 10 संक्रमितों ने दम तोड़ा
  • दहशत में शहरवासी, हाथ पर हाथ धरे बैठे जिम्मेदार

शहर में विकराल रूप धारण कर चुके कोरोना ने शुक्रवार फिर दहशत भरा रिकाॅर्ड बना दिया। एक दिन में 1,100 नए संक्रमित मिले और 10 रोगियों ने दम तोड़ दिया। शनिवार को जोधपुर प्रदेश का पहला शहर बन जाएगा जो कुल संक्रमितों के मामले में 50 हजार का आंकड़ा छू लेगा।

इस मारक स्थिति के बावजूद ना राज्य सरकार और जिला प्रशासन कोई बड़ा कदम उठा रहे, ना ही शहरवासी सजग हाेकर काेराेना गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। अगर स्थिति जल्द काबू में नहीं अाई तो शहर में दिल्ली-मुंबई जैसे हालात हो जाएंगे। बेकाबू संक्रमण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नवंबर के पहले 20 दिनों में ही 9,998 रोगी मिल चुके हैं और 123 रोगियों की मौत हो चुकी हैं। इसके उलट ठीक होने वालों की रफ्तार धीमी हो गई है। शुक्रवार को 327 रोग डिस्चार्ज किए गए।

इस माह में अब तक 5,038 रोगी ही ठीक हुए हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 49,622 पहुंच चुका है और 659 मौतें हुई हैं। हालांकि कुल 41,641 राेगी ठीक हाे चुके हैं, लेकिन कुछ दिनाें से बढ़ते एक्टिव केस ने चिंता में डाल दिया है। एम्स, एमडीएम व एमजीएच में मरीजाें के लिए जगह नहीं बची है।

एमडीएम में 6, एमजीएच व एम्स में 2-2 माैत
शुक्रवार काे सर्वाधिक 6 राेगियाें की माैत एमडीएम में हुई। इनके अलावा एमजीएच और एम्स में 2-2 राेगियाें ने दम ताेड़ा। एमडीएम में जालप माेहल्ला के डाॅ. अनिल (61), शास्त्रीनगर की गीता परमार (45), बनाड़ प्रेमनगर के हनुमान सिंह (75), शेरगढ़ की जामा देवी (64), रातानाडा के रतनसिंह साेलंकी (63) व पारसराम (80) ने दम ताेड़ा। एमजीएच में गंगलाव तालाब के प्रदीप सिंह (50) व व्यास पार्क के सुरेशचंद्र जाेशी (74) और एम्स में पाल रोड के कैलाश गाेदारा (48) व रातानाडा के जगदीशचंद्र गाेयल (84) की माैत हुई।

वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं

अचानक ये हालात कैसे हो गए?

पहले चुनाव और बाद में त्योहार, दोनों में संक्रमण खूब फैला। मरीज अब सामने आ रहे हैं।

क्या व्यवस्थाओं मेें कमी रही?

संक्रमितों की संख्या सही नहीं बताने से बढ़े मरीजों के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं हुईं।

बैड बढ़ाने को क्या कर रहे?
एमडीएम में जिरियाट्रिक विंग भी खोली।
नए मरीजों को जगह कैसे मिलेगी?
सरकारी व प्राइवेट, दोनों अस्पतालों में बैड बढ़ाने का कार्य चल रहा

आगे क्या होगा?
सर्दियां और सावों के चलते स्थितियां चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं।

बचाव कैसे?
बिना जरूरत बाहर ना निकलें, मास्क-डिस्टेंसिंग ही बचाव हैं।

एम्स के 410, एमजीएच के 400 और एमडीएम के 300 बैड में से एक भी खाली नहीं
कोरोना अब शहर में भयावह रूप ले चुका है। अब तक के कोरोनाकाल में संक्रमितों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए शुक्रवार को 1,100 पॉजिटिव आए। इसके साथ 10 लोगों ने दम भी तोड़ दिया। पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त संख्या में बढ़ रहे संक्रमितों के कारण मरीजों के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।

कोरोना के विकराल होते रूप से व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। शहर के तीनों बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में शुक्रवार को कोरोना पेशेंट्स के सारे बैड फुल हो गए। एम्स के 410, एमजीएच के 400 और एमडीएम के 300 बैड में से किसी पर जगह नहीं बची। ऐसे में एडमिट होने आए कई कम गंभीर मरीजों को घर वापस भी भेजा गया।

एमडीएम जनाना विंग के 300 बैड फुल होने पर आनन-फानन में जिरियाट्रिक विंग को कोरोना संक्रमितों के लिए खोला गया। यहां अब तक पोस्ट कोविड मरीजों को रखा जा रहा था। वर्तमान में 40 पोस्ट कोविड मरीजों यहां भर्ती है। ऊपर की दो फ्लोर शाम काे काेरोना संक्रमितों के लिए खोली गईं। वहीं एम्स में तो 90 आईसीयू बैड भी फुल हैं।

बैठकों पर बैठकें हुईं, पर बैड नहीं बढ़े
पॉजिटिव के सही आंकड़े प्रशासन और चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियो तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। इससे उस अनुसार मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। इसी का परिणाम है कि कुछ ही दिनों में बैड की कमी हो गई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी बैठकों पर बैठक जरुर कर रहे है। लेकिन बैड की व्यवस्था के लिए किए जा रहे प्रयास धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे है।

महामारी में ये लापरवाहियां मारक
ये हालात उत्पन्न होना का एक कारण प्रशासन और चिकित्सा विभाग के बीच कोरोना को लेकर सही मैनेजमेंट नहीं होना भी है। इससे कब कितने बैड की व्यवस्था कहां और कैसे करनी, कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा। इधर, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि- बैड की व्यवस्था के लिए प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने का कार्य लगातार चल रहा है। हालांकि आंकड़ो की लुकाछिपी पर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि- जारी किए जा रहे आंकड़े ही सही हैं।

कलेक्टर बोले- स्थितियां पता है, प्रशासन सजग
^प्रशासन को कोविड की पूरी स्थिति का पता है। उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है। बैड बढ़ा रहे हैं। जिला प्रशासन सजग हैं।
- इंद्रजीत सिंह, कलेक्टर, जोधपुर

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