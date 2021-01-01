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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी:एनसीपी के चिह्न पर चुनाव जीतने वालों को कूटनीति से भाजपा ने जोड़ा: चंपावत

जोधपुर2 घंटे पहले
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राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एनसीपी को जनता ने तीसरे विकल्प के रुप में स्वीकार किया है लेकिन पार्टी के चिह्न पर चुनाव जीतने वालों को भाजपा ने कूट राजनैतिक करते हुए अपनी पार्टी में मिला लिया है। भाजपा ने इस तरह का कार्य करके प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया है।

यह कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उम्मेदसिंह चंपावत का। उन्होंने बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि टोंक, निवाई, नोखा, बीकानेर में नगरपालिका चुनाव में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया लेकिन पार्टी के चिह्न पर चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों को भाजपा ने अपने में मिला लिया है। पार्टी के इन सभी पार्षदों को व्हिप भी जारी किया है और कोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। निवाई और नोखा में मतदाताओं ने भाजपा व कांग्रेस दोनों को नकार दिया था। इसके बाद भाजपा ने धन-बल का उपयोग करते हुए यह कृत्य किया है। भाजपा हमेशा ही जोड़-तोड़ की राजनीति करती है। इसके खिलाफ पुलिस में भी मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है।

भाजपा अपने मंसूबों पर नहीं होगी कामयाब| चंपावत ने कहा कि भाजपा ने जिस तरीके से कूट राजनीति करते हुए एनसीपी के निर्वाचित उम्मीदवारों को झूठा प्रलोभन देकर शामिल किया है, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। राजस्थान विस की 4 सीटों पर होने वाले उप चुनाव में पार्टी पूरे दम के साथ में प्रत्याशी खड़े करेगी। इसका बदला पार्टी उपचुनाव में भी लेगी।

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