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सरकार के दो वर्ष पूर्ण:भाजपा ने विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार की विफलताएं गिनाईं

जोधपुर38 मिनट पहले
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बिजली बिलों की बढ़ोतरी के विरोध में सीएम का पुतला जलाते भाजपाई।

राजस्थान की कांग्रेस सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के प्रदेशव्यापी आंदोलन को लेकर गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में काला दिवस मनाया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की।

भाजयुमो जिला महामंत्री हेमेंद्र गौड़ ने बताया कि भाजयुमो जिलाध्यक्ष महेंद्र तंवर के नेतृत्व में कलेक्टर ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार पिछले दो साल में बेरोजगार युवाओं और किसानों को धोखे में रखकर अपने वादों को भुलाकर जन विरोधी नीतियों से जनता को परेशान कर रही है। उन्होंने सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी।

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