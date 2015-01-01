पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कार्रवाई:लारेंस के गुर्गें से अपहरण केस में वारदात में प्रयुक्त बोलेरो जब्त

जोधपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • आज खत्म होगी रिमांड अवधि

मंडोर पुलिस ने गोवा से पकड़े गए गैंगस्टर लारेंस के गुर्गे से अपहरण व आठ लाख रुपयों के प्रकरण में वारदात में प्रयुक्त बोलेरो को जब्त किया है। मामले से जुड़े तीन लोगों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया था। मामला इस साल जनवरी में दर्ज हुआ था। मंडोर थानाधिकारी सुरेशचंद्र सोनी ने बताया कि थाने के हिस्ट्रीशीटर एवं लारेंस के गुर्गे पवन सोलंकी और उसके साथियों ने इस साल जनवरी में कमलेश नाम के शख्स का न्यू परिहार नगर से अपहरण कर आठ लाख रुपए लिए थे। इस में तीन अभियुक्तों को पहले ही पकड़ा जा चुका था। पवन सोलंकी की लंबे समय से तलाश चल रही थी। उसे पांच दिन पहले गोवा से गिरफ्तार कर लाया गया था। वह पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। उससे अब वारदात में प्रयुक्त एक बोलेरो को जब्त किया गया है। शुक्रवार को उसकी रिमांड अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसे अब जेल भिजवाया जा सकता है। महामंदिर थाने में भी उसके खिलाफ एक केस है। महामंदिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर ला सकती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें