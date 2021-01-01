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अनूठी पहल:जैसलमेर के पर्यटन को बचाने की मुहिम, यात्री कम होने पर बंद होने जा रही फ्लाइट का घाटा पूरा करेंगे होटल कारोबारी

जैसलमेर32 मिनट पहले
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  • स्पाइस जेट की फ्लाइट को जारी रखने के लिए दिया प्रस्ताव
  • सभी कारोबारी मिलकर कंपनी को करेंगे घाटे की राशि का भुगतान

सरहदी जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की आमद बनी रहने के लिए स्थानीय होटल कारोबारियों ने अनूठी पहल की है। देश के बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात जैसलमेर में हवाई सेवा जारी रखवाने के लिए होटल और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग आगे आए हैं। जैसलमेर में गुरुवार से हवाई सेवा बंद करने जा रहे स्पाइस जेट को होने वाले घाटे की क्षतिपूर्ति यहां के व्यवसायी मिलकर करेंगे। यह संभवतया देश का पहला मामला है जहां स्थानीय लोग फ्लाइट सर्विस जारी रखने के लिए इस तरह आगे आए हैं।

स्पाइस जेट ने 28 जनवरी से बंद करने का किया फैसला
दिल्ली-जैसलमेर-अहमदाबाद के बीच चलने वाली फ्लाइट को स्पाइस जेट ने 28 जनवरी से बंद करने का फैसला किया है। कंपनी के इस फैसले से जैसलमेर के होटल कारोबारियों में हड़कंप मच गया। कोरोना की मार झेलने के बाद पटरी पर लौट रह पर्यटन व्यवसाय के लिए स्पाइस जेट का यह फैसला किसी झटके से कम नहीं था।

कारोबारियों ने आपस में बैठक कर तय किया कि वे अपनी तरफ से कंपनी को एक ऑफर देंगे। इसके बाद जिला कलेक्टर आशीष मोदी से मिलकर कारोबारियों ने अपने ऑफर की उन्हें जानकारी दी। कलेक्टर कार्यालय में आशीष मोदी ने व्यवसायियों के साथ मिलकर स्पाइस जेट प्रबंधन से बात की।

कंपनी को 6 लाख तक की आती है लागत
बातचीत में सामने आया कि दिल्ली से जैसलमेर तक के संचालन पर कंपनी को 6 लाख की लागत आ रही है। वहीं अहमदाबाद के लिए एक लाख रुपए। यात्री भार कम होने के कारण कंपनी को नुकसान हो रहा है। इस पर व्यवसायियों ने कंपनी को ऑफर दिया कि विमान की सीट क्षमता के अनुसार यात्री भार कम होने पर वे शेष सीटों के किराए का भुगतान कर देंगे। इसके लिए उन्होंने कंपनी को बैंक गारंटी का ऑफर दिया। इस प्रस्ताव पर कंपनी विचार कर रही है और आज शाम तक अपने फैसले से व्यवसायियों को अवगत करवा देगी।

फिलहाल इसे फरवारी व मार्च माह में आजमाया जाएगा। इसके सफल होने पर आगे जारी रखने पर विचार किया जाएगा। व्यवसायियों ने होटल के आकार के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि को आपस में बांटने का फैसला किया है। कोई बीस फीसदी राशि देगा तो कोई तीन फीसदी। इस तरह सभी आपस में योगदान कर हवाई सेवा को जारी रखवाने के प्रयास में जुटे है ताकि दुनियाभर से जैसलमेर पहुंचने वाले पर्यटकों को बेहतरीन सुविधा मिल सके और वे बगैर किसी परेशानी के जैसलमेर पहुंच सके।

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