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पुलिस की कार्रवाई:किशोरी की फोटो काट-छांट कर पोस्ट करने और दुराचार के मामले में केस दर्ज

जोधपुर36 मिनट पहले
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बनाड़ थाना इलाके में रहने वाली एक किशोरी की फोटो में काट-छांट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में केस दर्ज किया गया। किशोरी के परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि किसी युवक ने उसकी नाबालिग पुत्री के सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो अपलोड कर दी और काट-छांट कर अब बदनाम करने के साथ धमकियां दे रहा है।

उसकी फोटो को गलत ढंग से पेश करने से उसकी व उनके परिवार की बदनामी हो रही है। वहीं दूसरी ओर कुड़ी भगतासनी थाना इलाके में रहने वाले एक बालक के साथ दो भाइयों ने दुराचार किया। पीड़ित बच्चे के परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया। मामला कुछ दिनों पहले का है। कुड़ी पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसके एक बेटे के साथ गांव के रहने वाले नरेश, गोपाल एवं भागीरथ नाम के युवकों ने दुराचार किया। विरोध किए जाने पर बच्चे से मारपीट की गई। पुलिस जांच में जुटी है।

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