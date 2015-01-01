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दक्षिण निगम का कमरा नंबर 202 फिर चर्चा में:उपमहापौर कक्ष पर आयुक्त का कब्जा, लड्ढा को पसंद नहीं आया नेता प्रतिपक्ष का कक्ष

जोधपुर2 घंटे पहले
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निगम दक्षिण में सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 202 उप महापौर के लिए आरक्षित है, लेकिन फिलहाल उपमहापौर इस कमरे में आयुक्त कामकाज कर रहे है। गुरुवार को वो निगम पहुंचे, लेकिन कमरा आवंटित नहीं होने से घूमते रहे।

दक्षिण नगर निगम का कमरा नंबर 202 एक बार फिर चर्चा में है। एक दिन पहले ही निर्वाचित उप महापौर गुरुवार को निगम पहुंचे तो उन्हें अपना कमरा भी नसीब नहीं हुआ। कारण कि कमरा नंबर 202 पर आयुक्त का कब्जा है। ऐसे में उन्हें फिलहाल नेता प्रतिपक्ष का कमरा देखने को कहा गया, लेकिन बताया गया कि यह कमरा उन्हें पसंद नहीं आया है।

आयुक्त के लिए पहले से ही कमरा नंबर 210 आरक्षित है, लेकिन अब दो आयुक्त की व्यवस्था होने से कमरा नंबर 210 व 202 आयुक्त के कब्जे में है। करीब 14 साल पहले 28 मार्च 2006 को जब निगम सोजती गेट स्थित पुराने भवन से पॉलीटेक्निक कॉलेज में बनाए नए निगम भवन में शिफ्ट हुआ था तो भवन की डिजाइन में यह कमरा उप महापौर के लिए आरक्षित था, लेकिन तब तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के पार्षदों के इस कमरे में काबिज होने के बाद 30 मार्च को कांग्रेस के एक पार्षद के साथ कुछ पार्षद व कार्यकर्ताओं ने कमरे में घुसकर भारी तोड़फोड़ की व कक्ष में लगाई महापुरुषों की तस्वीरों को पैरों तले रौंदा भी था। बस इसी मामले को लेकर विवाद बढ़ गया और तत्कालीन सीईओ (अब कमिश्नर) को हटाना पड़ गया था।

इसको लेकर फिर लंबा विवाद हुआ जो करीब तीन साल तक चला था। इस विवाद की गूंज मुख्यमंत्री तक भी पहुंची थी, तब प्रदेश में वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार काबिज थी, राजेंद्र बोहरा तब नेता प्रतिपक्ष थे। फिर 2009 में जब नया बोर्ड काबिज हुआ तो तत्कालीन महापौर रामेश्वर दाधीच ने इस विवाद को खत्म कर तब के उप महापौर न्याज मोहम्मद को यह कमरा आवंटित कर दिया था और नेता प्रतिपक्ष गणेश बिजाणी को सभा कक्ष के समीप कमरा नंबर 207 आवंटित किया गया, तब से यही व्यवस्था चली आ रही है और इसको लेकर कोई विवाद भी नहीं है।

उत्तर निगम पुराने भवन में शिफ्ट, आयुक्त दक्षिण में
दो निगम-दो मेयर की व्यवस्था के बाद 11 माह पहले दोनों निगम में एक प्रशासक लगाया था, लेकिन छह माह पूर्व दोनों निगम में अलग-अलग आयुक्त (प्राधिकारी) लगाया था। इस व्यवस्था के तहत तत्कालीन आयुक्त एसके ओला कमरा नंबर 210 में जमे रहे तो उप महापौर के लिए आरक्षित कमरा नंबर 202 में उत्तर के आयुक्त रोहिताश्व सिंह तोमर बैठ गए।

निगम के नए भवन में बैठने के आदी हो चुके उपायुक्त भी सरकार के आदेश के बावजूद पुराने भवन में बैठने को राजी नहीं हुए। अब उपायुक्त तो वहां बैठने लगे हैं, लेकिन आयुक्त अभी नए भवन में ही कामकाज देख रहे हैं, हालांकि अभी तोमर दोनों निगम का कामकाज देख रहे हैं। सरकार ने तोमर को उत्तर निगम का आयुक्त बना रखा है, ऐसे में सरकार कुछ दिन बाद अगर दक्षिण का नया आयुक्त लगाती है तो उप महापौर के कमरे को लेकर फिर से बवाल होने की संभावना है।

आयुक्त सोमवार तक कमरा खाली कर देंगे

  • मुझे नेता प्रतिपक्ष का कमरा दिखाया, जो पसंद नहीं आया। आयुक्त को बता दिया है, वे सोमवार तक कमरा नंबर 210 में शिफ्ट हो जाएंगे। -किशन लड्‌ढा, उप महापौर
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