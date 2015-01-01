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कृषि:मूंग तुलवाई नहीं होने से किसानों का हंगामा, एक का भी नहीं तुला माल

बिलाड़ाएक घंटा पहले
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  • अधिकारियों का कहना है कि माल निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं
  • बीस किसानों का हो रखा था पंजीयन, राजफैड के अधिकारी पहुंचे केंद्र पर

समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद प्रारंभ होने के दूसरे दिन एक भी किसान के मूंग नहीं तुले। किसानों का आरोप है कि मूंग नहीं तुलवाई की जा रही है जबकि अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप माल नहीं होने के कारण तुलवाई नहीं हुई। इससे लेकर किसानों ने खासा हंगामा किया। वहीं मूंग तुलवाई नहीं होने और किसानों द्वारा मूंग तुतवाने की मांग के बाद राजफैड सहित अन्य अधिकारी कृषि मंडी स्थित मूंग खरीद केंद्र पर पहुंचे। किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा।

ज्ञापन में बताया कि बिलाड़ा मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड बिलाड़ा द्वारा 12 नवंबर को हम सभी किसान मूंग तुलवाई हेतु मंडी में एकत्रित हुए। मूंग जिस हालत में है उसको राज्य सरकार के नियमानुसार मंडी प्रांगण में तुलवाई नहीं हो रही है। किसानों ने ज्ञापन सौंपते हुए मूंग तोलने की मांग की। मूंग तुलवाई नहीं होने पर किसानों ने विरोध जताया।

विरोध के बाद राजफैड के क्षेत्रिय अधिकारी ओपी अग्रवाल, ईकाई इंचार्ज दलपतदान चारण, बिलाड़ा मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड बिलाड़ा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनाक्षी चौधरी, सहायक कृषि अधिकारी रामकरण बागवान, जोधपुर भंडार से ओम राठी आदि मूंग खरीद केंद्र पर पहुंचे और वस्तुस्थिति की जानकारी ली।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि गुरुवार को एक भी किसान का माल नहीं तुला। उन्होंने कहा कि मूंग की गुणवत्ता निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं होने के कारण तुलवाई नहीं हुई। इस दौरान मोहनलाल चौधरी, मिश्रीलाल ढाका, गिरधारीसिंह, कालूराम पटेल सहित कई किसान मौजूद रहे।

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