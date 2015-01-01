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आयोजन:जीत में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आयोजित छात्र प्रेरण कार्यक्रम का समापन

जोधपुरएक घंटा पहले
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जीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के दोनों महाविद्यालयों जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नाेलाॅजी और जीत इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड टेक्नाेलाॅजी में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाॅजी के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित छात्र प्रेरण कार्यक्रम का समापन हुआ।

जीत समूह के रजिस्ट्रार डाॅ. राकेश कोठारी ने बताया कि विद्यार्थियों को नए अकादमिक माहौल में ढालने और पाठ्यक्रमों को लेकर मार्गदर्शन किया गया। समापन समारोह में जीत समूह के महानिदेशक नवनीत अग्रवाल ने कहा कि इंजीनियरिंग के ये चार साल आपके जीवन को पूर्णतः बदल सकते हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों को नई तकनीक के बारे में बताया। उन्होंने वर्तमान समय को देखते हुए स्वयं की लाइफ को संतुलित रूप से जीने का मंत्र दिया। जीत इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड टेक्नाेलाॅजी के डेटा साइंस के विद्यार्थी अरुण शर्मा व अमित पाटनी ने कार्यक्रम की रूपरेखा को अपनी एक कविता के माध्यम से समझाया।

कार्यक्रम में कई प्रकार की गतिविधियां हुई। इसमें ऑनलाइन योगा की कक्षाएं, अंताक्षरी, टेक्नोलाॅजी का उपयोग, विभिन्न विषयों की उपयोगिता, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और तकनीकी क्षेत्र की हस्तियों के साथ संवाद आयोजित किए गए।

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