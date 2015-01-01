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डबल मर्डर में मिला तस्करी का नया रूट:सर्दियों में अफीम की खपत नाॅर्थ ईस्ट से, गर्मियों में एमपी से

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • नाॅर्थ ईस्ट में नक्सली कर रहे अफीम की खेती, मारवाड़ के तस्करों के कई कुरियर गुवाहाटी में कमरे किराए लेकर रह रहे
  • गोल्डन ट्रायएंगल व नाॅर्थ ईस्ट के नए रूट से पुलिस की चिंता बढ़ी, नक्सलियों से अवैध हथियारों का भी खतरा

जोधपुर में भी चाय की सप्लाई असम से होती है, लेकिन इस चाय के साथ अब अफीम की तस्करी भी शुरू हो गई। या यूं कहें कि अफीम तस्करों ने नाॅर्थ ईस्ट का नया रूट बना लिया है। वैसे तो अफीम की तस्करी मध्यप्रदेश के बॉर्डर व मेवाड़ क्षेत्र में होने वाले खेतों से होती रही है, लेकिन इन दिनों नाॅर्थ ईस्ट की पहाड़ियां अफीम की खेती से भरी पड़ी हैं।

तस्करी की अफीम लूटने की रंजिश में भैराराम व महेंद्र की हत्या की जांच कर रही पुलिस को तस्करी का यह नया रूट पता चला है। चाय से भरा ट्रक गुवाहाटी से लोड हुआ था और वहीं पर अफीम का बैग उसमें रखा गया था। भैराराम व महेंद्र तस्करों के कुरियर थे, वे बिलाड़ा के कापरड़ा तक आए, जहां उनका ट्रक लूटना बताया गया। लेकिन तस्करों को संदेह था कि इन कुरियर ने ही अफीम खुर्द-बुर्द की है, इसलिए इन दोनों के साथ तीन अन्य लोगों को अगवा किया और पहले कुड़ी थाना क्षेत्र के एक मंदिर में ले जाकर कसम दिलाई गई, लेकिन जब उन्होंने खुर्द-बुर्द करना कबूल नहीं किया तब तस्करों ने पांचों को बुरी तरह पीटा जिसमें दोनों की मौत हो गई।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मारवाड़ के तस्करों के कई कुरियर ने गुवाहाटी को अपना अड्‌डा बना रखा है, वहां किराए पर कमरे लेकर रहने लगे हैं। मारवाड़ में चाय के जो भी ट्रक आते हैं उनमें वे अफीम के बैग भी रखवाकर तस्करी कर रहे हैं और पैसा हवाला से ट्रांसफर कर रहे हैं। करीब डेढ़ महीने पहले कुड़ी थाना एरिया में पकड़ा गया डोडा-पोस्त का ट्रक भी नाॅर्थ ईस्ट से ही आया था। डीसीपी वेस्ट आलोक श्रीवास्तव की टीम पूरे रैकेट का खुलासा करने का प्रयास कर रही है और नाॅर्थ ईस्ट से आने वाले ट्रकों की विशेष जांच करवा रही है।

पहाड़ी जिलों में नक्सली करते हैं अफीम की अवैध खेती
राजस्थान-एमपी बॉर्डर पर अफीम की खेती होती है और उसके लाइसेंस जारी होते हैं। इसलिए बरसों से तस्करी का रूट एमपी, नीमच व प्रतापगढ़ रहा है। यहां अफीम की फसल मार्च-अप्रैल के आसपास ली जाती है, लेकिन नाॅर्थ ईस्ट में नवंबर-दिसंबर को फसल लेते हैं।

इस लिहाज से मारवाड़ में गर्मियों की अफीम एमपी बॉर्डर से और सर्दियों की तस्करी नाॅर्थ ईस्ट से होने लगी है। मणिपुर नारकोटिक्स की एडिशन एसपी टी. बृंदा जिन्हें तस्करी रोकने में साहसिक कार्य के लिए वीरता पदक मिल चुका है, उनका कहना है कि इन दिनों लगभग सभी पहाड़ी जिले अफीम की खेती से भरे पड़े हैं। यहां नक्सली अफीम की अवैध खेती करते हैं इसलिए कितनी अफीम पैदा कर रहे हैं, यह आंकड़ा सरकार भी नहीं जुटा पा रही है।

खतरा बड़ा है: तस्करी के नए रूट की जड़ें गोल्डन ट्रायएंगल व क्रिसेंट तक
यूनाइटेड नेशन की 2018 की रिपोर्ट में माना कि भारत ड्रग्स का केंद्र बन चुका है और गोल्डन ट्रायएंगल व क्रिसेंट से होते हुए भारत में तस्करी हो रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक गोल्डन ट्रायएंगल 950000 वर्ग किमी तक फैला है जो म्यांमार, थाईलैंड व लाओस के बीच है।

अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम व नागालैंड की सीमाएं म्यांमार से जुड़ी हंै। ऐसे ही क्रिसेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान व ईरान का संगम है, जहां से ड्रग की बड़ी सप्लाई होती है। भारत इन तीनों देशों के बीच फंसा हुआ है। नाॅर्थ ईस्ट में म्यांमार से ही अफीम की अवैध सप्लाई होती है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि इंडो-म्यांमार बॉर्डर पर 16 किमी तक लोग आवागमन कर सकते हैं, उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है।

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