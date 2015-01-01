पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Jodhpur
  • Corporation And Police Active On The Orders Of The High Court, New Road Verandas And Encroachments Removed From The Main Roads

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:हाईकोर्ट के आदेश पर निगम व पुलिस सक्रिय, नई सड़क के बरामदे व मुख्य सड़कों से हटाए अतिक्रमण

जोधपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • नई सड़क से जालोरी गेट की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक में बाधक अवरोधकों को लेकर पांच घंटे तक चलाया अभियान

हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम, पुलिस व जेडीए एक फिर फिर सक्रिय हो गए हैं। निगम ने हाईकोर्ट में लगी एक रिट याचिका व अवमानना याचिका की पालना में शुक्रवार को नई सड़क से घंटाघर के दोनों तरफ के बरामदों में रखे सामान काे हटाकर खाली करवाया तो नई सड़क से जालोरी गेट और पांचवीं रोड व सरदारपुरा बी व सी रोड तक ट्रैफिक में बाधक अवरोधकों को हटाने की कार्रवाई की।

ट्रैफिक के इन अवरोधकों को हटाने को लेकर 12 नवंबर को ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नाथूसिंह ने आयुक्त (उत्तर व दक्षिण) रोहिताश्व सिंह तोमर को स्मरण पत्र लिखा था। इस पर आयुक्त ने निगम की तीनों जोन की अतिक्रमण निरोधक दस्ते की टीमों को अभियान चलाकर ट्रैफिक व आवागमन में बाधक अवरोधकों को हटाने का आदेश दिया।

इसके बाद अतिक्रमण निरीक्षक नरेंद्र हर्ष, अतिक्रमण प्रभारी दीपक कन्नौजिया, अजीज खान, रवि पंडित, सह प्रभारी सुरेश हंस व दिनेश कल्ला ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नई सड़क से घंटाघर तक दोनाें तरफ के बरामदों को आवागमन के लिए खाली करवाया। इसके बाद घंटाघर से त्रिपोलिया बाजार, सोजती गेट, नगर निगम कार्यालय, नेपाली मार्केट, रेलवे स्टेशन, जालोरी गेट, सरदारपुरा ए व बी रोड तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। दुकानों के बाहर सामान रखने पर दुकानदारों के सामान भी जब्त किए। साथ ही कई अस्थाई अतिक्रमण को भी हटाया गया।

निगम ने बिना मास्क घूमते 229 के चालान काटे
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान भी बनाए गए। वहीं कई दुकानदारों के मास्क नहीं होने पर वहां भी चालान बनाने की कार्रवाई की गई। निगम टीम ने शुक्रवार को अभियान को जारी रखते हुए 229 लोगों के चालान बनाकर 26 हजार 400 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। इसी प्रकार निगम टीम ने अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर करीब 9000 मास्क भी वितरित किए हैं।

इधर... जेडीए ने रिंग रोड की सीमा में आने वाले निर्माण हटाए
जेडीए ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना में रिंग रोड की सीमा में आ रहे अतिक्रमण और रोड की चौड़ाई में आ रहे निर्माण को हटाने का अभियान चलाया। कुछ जगह लोगों ने जेडीए की कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। जेडीए के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने रिंग रोड की चौड़ाई में आए कुछ ग्राम के आठ से दस खसरों में अतिक्रमण के साथ कच्चे-पक्के निर्माण भी ध्वस्त किए।

उपायुक्त पश्चिम की देखरेख में दस्ते ने उम्मेद सागर, चौपासनी खसरा नंबर 884, भादरवां बेरा खसरा नंबर 5, चौपासनी जागीर चक चौखा, गेंवा के खसरा 42 व 867, ग्राम चौखा खसरा 456, अरणा फांटा, ग्राम बड़ली, 12 मील की ढाणी, ग्राम केरू खसरा 812 में चबूतरा व नारवां में रिंग रोड भाग में अतिक्रमण हटाए।

दो स्थानों पर अतिकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया गया। जेडीए की ओर से बताया कि सड़क सीमा में आने वाले अतिक्रमण व निर्माण को लेकर पूर्व में मुआवजा भी दे दिया था, लेकिन मुआवजाधारी लोग निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना निर्माण नहीं हटा पाए, कइयों ने तो दुबारा से अतिक्रमण भी कर लिया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें