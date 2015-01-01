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हाईकोर्ट:निगम आयुक्त ने वेंडिंग जोन का समग्र प्लान पेश करने के लिए 2 सप्ताह की मोहलत मांगी

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • निगम आयुक्त तोमर कोर्ट में हुए पेश, कोर्ट ने कहा- प्लान में यह भी बताएं कि विभिन्न वेंडिंग जोन में वेंडर्स का पुनर्वास कैसे होगा

हाथ ठेलाधारकों के पुनर्वास के लिए वेंडिंग जोन का समग्र प्लान तैयार होने में अभी दो सप्ताह और लगेंगे। निगम प्रशासन अभी तक इस प्लान को अंतिम रूप नहीं दे पाया है। इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त रोहिताश्व सिंह तोमर खुद हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुए और समग्र प्लान पेश करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत मांगी। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई 2 दिसंबर को मुकर्रर की है। याचिकाकर्ता सरदार मार्केट गिरदीकोट व्यापार संस्था व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका दायर कर 4 अक्टूबर 2016 के आदेश की अवमानना की ओर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया गया था। साथ ही कोर्ट ने निगम प्रशासन को 31 दिसंबर 16 तक वेंडिंग प्लान भी बनाने के आदेश दिए थे। यह अवमानना याचिका गत 19 अगस्त 19 से पेंडिंग हैं। गत 20 सितंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वेंडिंग जोन के समग्र प्लान बनाने के लिए एक महीने की मोहलत दी थी और कहा था कि अगर इस अवधि में यह प्लान तैयार नहीं किया जाता है तो निगम आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। इसी कारण निगम आयुक्त तोमर कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने वेंडिंग जोन के समग्र प्लान को अधिसूचित कर कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत देने का आग्रह किया। जस्टिस संगीत लोढ़ा व देवेंद्र कच्छवाह की खंडपीठ ने यह आग्रह स्वीकार कर लिया। साथ ही कहा कि समग्र प्लान में यह जानकारी भी सम्मिलित की जाए कि विभिन्न वेंडर्स जोन में स्ट्रीट वेंडर्स का किस तरीके से पुनर्वास किया जाएगा। नगर निगम की ओर से अधिवक्ता राजेश पंवार ने पैरवी की।

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