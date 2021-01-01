पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना:गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर निगम ने 183 चालान काटे

जोधपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जोधपुर| मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ बुधवार को फिर से नगर निगम ने अभियान चलाया। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर निगम की टीम ने 183 चालान बनाकर 19 हजार 200 रुपए का जुर्माना वसूला।

नगर निगम (उत्तर) आयुक्त रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि धीरे धीरे सारा जीवन पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में लोगों का आवागमन भी बढ़ा है। कोरोना का संक्रमण भले ही कम हो रहा हो, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। नगर (दक्षिण) आयुक्त डॉ. अमित यादव ने बताया कि बुधवार को निगम की टीम ने कई क्षेत्रों में जाकर 5000 मास्क वितरित किए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser