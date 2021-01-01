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कोरोना अपडेट:लगातार 7वें दिन भी मौतें शून्य;11 नए पॉजिटिव, 8 डिस्चार्ज, नए साल में अब तक कुल संक्रमित 993

जोधपुरएक घंटा पहले
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शहर में लगातार सात दिन से कोरोना संक्रमित मरीज का आंकड़ा जीरो रहा वहीं बुधवार को 11 नए पॉजिटिव आए और आठ मरीज डिस्चार्ज हुए। इसके चलते फरवरी के तीन दिन में 26 संक्रमित, 100 डिस्चार्ज और जीरो डेथ हुई।

नए साल में अब तक कुल संक्रमित 993, डिस्चार्ज 1675 और 18 मौत हो चुकी है। स्थानीय चिकित्सा विभाग की ओर से जारी लिस्ट में बुधवार को 11 पॉजिटिव मरीज नए मिलने की जानकारी दी गई। चिकित्सा विभाग ने डेथ, डिस्चार्ज और एक्टिव केस की जानकारी नहीं दी। शहर को नौ जोन में बांटा गया है।

मसूरिया में 2 व प्रताप नगर, शास्त्रीनगर, मधुबन, रेजिडेंसी और बीजेएस में 1-1 मरीज मिले। शहर परकोटा, उदयमंदिर, महामंदिर में कोई मरीज नहीं मिले। जिले के 10 ब्लॉक में से बालेसर में 2 और बिलाड़ा व बाप में 1-1 मरीज मिले जबकि बनाड़(मंडोर), सालावास, भोपालगढ़, ओसियां, बावड़ी, फलौदी और शेरगढ़ में कोई मरीज नहीं मिला।

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