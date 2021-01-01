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  • Development Of Rail, Reduction Of Passenger Facilities; Half The Budget, 364 Crores Will Be Received, 237 Crores Will Be Put On Track

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रेलवे:रेल का विकास, यात्री सुविधाओं में कटौती; आधा रह गया बजट, 364 करोड़ मिलेंगे, 237 करोड़ तो ट्रैक में लग जाएंगे

जोधपुरएक घंटा पहले
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कोरोना के दौर में रेल के पहिए ठप रहने का असर रेलवे के वित्तीय प्रबंधन में नजर आया है। नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रावधान में जोधपुर को 364 करोड़ रुपए में अपना कामकाज करना होगा। इसमें से भी 237 करोड़ रुपए तो नई पटरी और डबल लाइन में ही खर्च होने हैं।

पिछले साल कुल बजट 742 करोड़ रुपए मिला था। कोरोना में यात्री नहीं थे तो उनकी सुविधाओं पर खर्च होने वाली राशि में भी कटौती कर ली गई है। इस बार यात्री सुविधा के लिए महज 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

दो डबल लाइन प्रोजेक्ट से सुगम होगा सफर
रेलवे ने भटिंडा से भीलड़ी तक 752 किलोमीटर लंबी डबल रेल लाइन के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अभी 5 करोड़ से काम शुरू होगा, जो भविष्य में जोधपुर से अहमदाबाद मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही को सुगम बनाएगा। इधर, राइकाबाग से डेगाना के लिए 100 करोड़ और डेगाना से फुलेरा तक के लिए 32 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस लाइन से जोधपुर-जयपुर के बीच ट्रेनें तेज गति से दौड़ सकेंगी।

जोन को 260 करोड़, 100 करोड़ जोधपुर के खाते में
रेलवे ने उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन को नई लाइनों के लिए 260 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें से 100 करोड़ अकेले जोधपुर मंडल में बन रहे रेलवे के देश में पहले टेस्टिंग ट्रैक पर खर्च होंगे। इसके बनने के बाद ट्रेनों के स्पीड ट्रायल के लिए यात्री ट्रेनों को ब्लॉक लेकर बीच रास्ते रोकने या देरी से चलाने जैसी दिक्कत नहीं रहेगी।

1-1 हजार रुपए से आगे बढ़ रही पुष्कर-मेड़ता, मारवाड़-मावली योजना: अजमेर की राह सुगम करने के लिए पुष्कर-मेड़ता नई रेल लाइन का 322 करोड़ का प्रोजेक्ट और उदयपुर की राह आसान करने के लिए मारवाड़-मावली आमान परिवर्तन का 1597 करोड़ का प्रोजेक्ट इस साल भी बजट में 1-1 हजार रुपए के बजट प्रावधान से आगे बढ़ाया गया है। पिछले बजट में भी इनके लिए इतनी ही राशि मिली थी।

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