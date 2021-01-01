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अभिनंदन समारोह:शिक्षा को बढ़ावा देकर ही समग्र समाज का विकास संभव : शर्मा

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • मारवाड़ गुर्जरगौड़ ब्राह्मण संस्थान का अभिनंदन समारोह

मारवाड़ गुर्जर गौड़ ब्राह्मण संस्थान की ओर से रविवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें संस्थान के संरक्षक वीरेंद्र शर्मा के अखिल भारतीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण शैक्षणिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट के पुनः अध्यक्ष निर्वाचित होने पर अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि शर्मा ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देकर ही समाज का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समाज के होनहार छात्रों को पांच लाख तक बिना ब्याज ऋण दिया जा रहा है। रातानाडा स्थित महर्षि गौतम सीनियर सैकंडरी स्कूल में निशुल्क कोचिंग प्रारंभ की गई है।

समारोह में प्रकाश राणेजा, अनिल जाजड़ा, सत्यनारायण राणेजा, महेंद्र पंचारिया व गिरधारीलाल नाबरिया ने नवनियुक्त अध्यक्ष शर्मा का साफा, माला एवं दुपट्टा पहना कर अभिनंदन किया। संस्थान के महामंत्री श्यामसुंदर उपाध्याय ने बताया कि केके कॉलाेनी कुड़ी भगतासनी स्थित हीराबाग में आयोजित समारोह की शुरुआत महर्षि गौतम की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई।

अनिल जाजड़ा ने संस्थान के विवेक विहार मंदिर एवं भवन निर्माण कार्य योजना की जानकारी दी। इस अवसर पर भीखाराम जोशी, मुरलीधर जाजड़ा, श्याम पंचारिया, शिवप्रकाश नाबरिया, नवरतन राणेजा, अर्जुन जाजड़ा, संतोष पंचारिया, मुन्नालाल राणेजा, शांतिलाल जोशी, राधेश्याम जोशी, धनराज पंचारिया, जेठाराम साखी, हनुमान दाधीच, बच्छराज पंचारिया आदि उपस्थित थे।

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