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  • Devotees Not Visiting Religious Places On The First Day, People Under 10 Years And Above 65 Years Of Age Are Banned From Entering Temples

दर्शन अनलॉक:पहले दिन नहीं आए धार्मिक स्थलों पर भक्त, 10 साल से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर मंदिरों में प्रवेश पर है पाबंदी

जोधपुरएक घंटा पहले
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  • देवस्थान विभाग के अधीन कुंजबिहारी, गंगश्यामजी, रातानाडा गणेश मंदिर आज से खुलेंगे, तैयारियां पूरी

करीब आठ माह बाद शहर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व गिरिजाघर सहित सभी छोटे-बड़े धार्मिक स्थल गुरुवार से भक्तों के दर्शनार्थ खुल गए, लेकिन इन धार्मिक स्थलों के खुलने के पहले दिन भक्त नजर नहीं आए। हालांकि देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले कुंजबिहारी मंदिर, गंगश्यामजी का मंदिर, रातानाडा गणेश मंदिर सहित सभी मंदिर शुक्रवार से ही खुलेंगे।

इधर ओसियां स्थित सच्चियाय माता मंदिर, शहर के भीतरी भाग स्थित अचलनाथ महादेव मंदिर व सिद्धनाथ महादेव मंदिर गुरुवार सुबह पांच बजे से मंगला आरती के साथ भक्तों के दर्शनार्थ खुल गए, लेकिन इन मंदिरों में भक्तों की संख्या नगण्य थी। मंदिर प्रशासन की ओर से कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत थर्मल स्केनर, सेनेटाइजर, मास्क और हैंड वॉश की व्यवस्था की गई है।

साथ ही 10 साल से कम उम्र के छोटे बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की मंदिरों में प्रवेश पर पाबंदी है। इसी के चलते मंदिरों में बुजुर्ग भी नजर नहीं आए। इसके अलावा मंदिरों में घंटियों पर कपड़े बांधे गए और भगवान की मूर्तियों के दर्शन दूर से करने की व्यवस्था के चलते भी अभी मंदिरों में रौनक नहीं लौटी है।

इंस्पेक्टर व अधिकारियों ने निरीक्षण कर गाइडलाइन की व्यवस्था करवाई
देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतीन गांधी का कहना है कि शुक्रवार से विभाग के अधीन आने वाले सभी मंदिरों के पट भक्तों के दर्शनार्थ खुल जाएंगे। इसके लिए गुरुवार को सभी संबंधित मंदिरों में विभाग के इंस्पेक्टर व अधिकारियों ने निरीक्षण कर कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करने की व्यवस्था करवाई।

रविवार को खुलेगा एसएम चर्च
एसएम चर्च के प्रचार प्रमुख नवीन पॉल ने बताया कि रविवार को रेव्ह जितेंद्रनाथ के सान्निध्य में चर्च खोलेंगे। इसको लेकर गुरुवार को मीटिंग की गई। इसमें प्रार्थना के लिए चर्च आने वालों के लिए मेनगेट पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग में एक बेंच पर दो आदमी बैठने की व्यवस्था रहेगी। बुजुर्गों के लिए ऑनलाइन प्रार्थना की व्यवस्था रहेगी।

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