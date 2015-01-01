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दीपोत्सव:धनतेरस आज, खेत खलिहानों से बाजार तक उल्लास की रोशनी

जिले के विभिन्न अंचलों सेएक घंटा पहले
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पांच दिवसीय दीपोत्सव का आगाज हो गया है। खेत खलिहानों से लेकर बाजार में उल्लास व उमंग का माहौल है। शुक्रवार को धनतेरस है। इसके चलते बाजारों में रौनक लौट आई है। बाजार सज गए हैं। इस बार पटाखे नहीं है लेकिन कई स्वदेशी उत्पाद ग्राहकों की पसंद बने हुए हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि अगले दो दिन का व्यापार उनकी कोरोनाकाल की मंदी की भरपाई कर देगा।

हर गांव कस्बे के बाजार सज गए हैं। कई जगह दीपावली को लेकर विशेष बाजार लगाए गए हैं। वहीं, आकर्षक रोशनी से सजावट की गई है। बिलाड़ा में जहां एक किमी तक पालिका ने विशेष लाइटिंग की है, वहीं व्यापारियों ने भी शोरूम, दुकानों व मॉल भी रंग बिरंगी रोशनी की हुई है।

कपड़े, सोने-चांदी, वाहन, इलेक्ट्रोनिक्स, जनरल स्टोर व मिठाइयों की दुकानों पर खास तैयारियां की गई है। करोड़ों रुपए के कारोबार होने की उम्मीद है। गुरुवार को भी बाजार में जबरदस्त भीड़ रही। खासकर गाड़ियों व इलेक्ट्रोनिक्स आइटमों की दुकानों पर पूरे दिन ग्राहकी होती रही।

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