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बयान:मुश्किलें तो आई पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, तीन साल बाद आज से दर्शकों के सामने होगी हॉरर मूवी ‘शुभरात्रि’

जोधपुरएक घंटा पहले
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  • मिलिए एक्टर, डायरेक्टर और राइटर पंकज सिंह से जिनकी मूवी शुभरात्रि आज से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है

फिल्म बनाना आसान नहीं है और कई मुश्किलें आती हैं लेकिन लगन पक्की हो और जुनून हो तो मुश्किलों का हल निकल आता है और अपना सपना पूरा हो जाता है। ऐसा ही कहना है कि डायरेक्टर, राइटर और एक्टर पंकज सिंह तंवर का। उनकी बनाई हॉरर मूवी “शुभरात्रि’ आज से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है।

पंकज ने बताया, 2005 में मैंने थिएटर से अपने एक्टिंग करिअर की शुरुआत की। सफलता और असफलता के कई दौर देखे। नागेश कुकनूर और तिग्मांशु धूलिया जैसे डायरेक्टर की फिल्मों में किरदार निभाए तो टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल और वीडियो एल्बम भी किए। पर सपना फिल्म बनाने का था तो सिंह प्रोडक्शंस 18 की स्थापना की।

उन्होंने बताया कि फिल्म का सफर इतना आसान नहीं रहा। फिल्म पूरी करने में करीब तीन साल का इंतजार करना पड़ा। कई सारी मुश्किलों से गुजर कर फिल्म आज से दर्शकों के सामने पहुंच रही है।तले बनी इस फिल्म में जोधपुर और मुंबई के कई प्रतिभाशाली कलाकारों ने एक्टिंग की है। फिल्म मे प्रिया गुप्ता (सोना बाबू फेम), अविनाश कुमार (एक थी रानी एक था रावण फेम), जितेंद्र सिंह राजपुरोहित (बंदिश बेंडिट फेम), शिशिर सिन्हा, अफजल हुसैन, सिमरन अहमद, शरद शर्मा, कुलदीप रावल, जया गोस्वामी, नेमीचंद और पुखराज सुथार दिखेंगे ।

फिल्म की पूरी शूटिंग जोधपुर के पास स्थित सर गांव में हुई है। पंकज ने बताया, वे दो शॉर्ट फिल्में बना चुके हैं। पहली शॉर्ट फिल्म “पिता’ देश-विदेश के कई फेस्टिवल में सलेक्ट हुई और इसमें भारत का एक मात्र एकेडमिक अवॉर्ड (ऑस्कर) क्वालीफाइंग फेस्टिवल बंगलुरू इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी शामिल है।

दूसरी शॉर्ट फिल्म “केक’ भी देश-विदेश के कई फेस्टिवल में दिखाई गई और कोलकाता में बेस्ट फिल्म का अवार्ड हासिल किया। “शुभ रात्रि’ मेरी पहली बड़ी फिल्म है जिसे अब भारत के बड़े प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने का मौका मिल रहा है।

दो राजस्थानी फिल्में नमक और सीरा में भी आएंगे नजर
पंकज आने वाली राजस्थानी फिल्म “नमक’ और “सीरा’ में भी मुख्य किरदार में दिखेंगे। हाल ही में इन्होंने अपने नये म्यूजिक प्रोडक्शन्स हाउस की शुरुआत की है जिसका गाना “मै दीवानों दीवानी तू’ को 50 हजार से ज्यादा व्यू मिल चुके हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मुख्य रूप से “शुभ रात्रि’ पार्ट टू शामिल हैं।

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