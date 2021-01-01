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राजस्थान की राजनीति:किसान नेता बनने की होड़ में शामिल हुई कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा, टिकैत से मुलाकात के बाद जाट राजनीति में बढ़ी हलचल

जोधपुरएक घंटा पहले
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दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के साथ जोधपुर जिले के ओसियां से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा। - Dainik Bhaskar
दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के साथ जोधपुर जिले के ओसियां से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा।
  • हनुमान बेनीवाल पहले ही किसान आंदोलन में कूद ले चुके हैं बढ़त

दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन अब प्रदेश के कई नेताओं को लुभाने लगा है। प्रदेश में किसान नेता बनने की होड़ में लगे नेता धीरे-धीरे अपने कदम इस आंदोलन की तरफ बढ़ा रहे हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एनडीए से नाता तोड़ खुले रूप में किसानों के पक्ष में आ चुके हैं। उनके बाद अब मदेरणा परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ रही कांग्रेस विधायक दिव्या भी सक्रिय हो गई हैं। दिव्या ने रविवार को गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। उनकी इस मुलाकात ने प्रदेश की जाट बेल्ट में हलचल बढ़ा दी है। इससे पहले बेनीवाल भी जाट नेता के तौर पर तेजी से उभर रहे हैं।

दिव्या इस समय ओसियां विधानसभा से कांग्रेस की विधायक हैं। दिव्या की राकेश टिकैत से मुलाकात ने सभी का ध्यान खींचा हैं। दिव्या के नजदीकी लोगों का कहना है कि यह सिर्फ टिकैत को सम्मान देने के लिए मुलाकात थी। दूसरी तरफ जानकारों का कहना है कि अब वे खुलकर किसानों के पक्ष में आने की तैयारी में हैं। इस समय प्रदेश में किसान नेतृत्वविहिन हैं। ऐसे में दिव्या के लिए यह एक अवसर है कि वे स्वयं को इस सांचे में फिट करें। वे इसकी तैयारी में जुटी हैं।

दिव्या के दादा 9 बार विधायक रहे
दिव्या के दादा स्वर्गीय परसराम मदेरणा नौ बार विधायक रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में उनकी तूती बोला करती थी। दिव्या के पिता दो बार विधायक रहे। प्रदेश में मंत्री भी रहे। इस दौरान भंवरी देवी मामले में उनका नाम आया और अभी जेल में हैं। जेल जाने के बावजूद जाट समाज की सहानुभूति उनके साथ रही। अब दिव्या जोधपुर जिले की इस परम्परागत सीट पर परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। जाट समाज में इस परिवार को बेहद सम्मान हासिल है।

दिव्या के लिए बेहतरीन मौका?
युवा दिव्या मदेरणा के लिए किसानों के नेता के रूप में आगे बढ़ने की चर्चा है। किसान आंदोलन में खुलकर कूदने से हनुमान बेनीवाल को बढ़त अवश्य मिल गई है। इसी बढ़त ने दिव्या को प्रेरित किया कि वे भी खुलकर मैदान में आ डटे। अब देखने वाली बात यह होगी कि वे किस हद तक खुलकर मैदान में आती हैं।

कभी बोलती थी जाट नेताओं की तूती
किसी वक़्त राजस्थान की राजनीति में जाट समाज के नेताओं का दबदबा हुआ करता था। इनमें से कुंभाराम आर्य, नाथूराम मिर्धा, राम निवास मिर्धा, परसराम मदेरणा, शीश राम ओला और दौलत राम सारण जैसे नेताओं को नाम था। इनके अवसान के बाद जाट राजनीति में शून्य आ गया। इस अवसर का लाभ उठा हनुमान बेनीवाल जाट नेता के रूप में काबिज होने लगे।

विधानसभा में हैं जाटों का दबदबा
प्रदेश की 200 सदस्यों वाली विधानसभा में इस समय 38 जाट विधायक हैं। प्रदेश में करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां जाट निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। संख्या बल में अधिक विधायक होने के बावजूद जाटों को अभी तक प्रभावशाली नेता की तलाश है, जो उनकी आवाज को बुलंदी प्रदान कर सके।

राजस्थान में चर्चित है जाटों का खुड़का
प्रदेश की राजनीति में शुरू से ही जाटों का वर्चस्व रहा है। जाट जिस तरफ झुकते हैं प्रदेश में उसी की सरकार बनती आई है। चुनाव से पहले जाटों में खुड़का चलता है, यानि एक संदेश प्रचारित हो जाता है कि इस बार किसे गिराना है। जाट अधिकांशत किसी पार्टी को हराने के लिए वोटिंग करते हैं। जाटों के खुड़के को भांपना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी बेहद मुश्किल रहा है।

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