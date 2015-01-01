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तैयारी:आशापूर्णा आंगन के शुभारंभ के साथ दिवाली स्नेह मिलन आज

जोधपुर35 मिनट पहले
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आशापूर्णा के 35वें प्रोजेक्ट और बनाड़ की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप आशापूर्णा आंगन के शुभारंभ के साथ ही दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन रविवार काे किया जाएगा। आशापूर्णा के निदेशक हर्षवर्धन सिंह उचियारड़ा ने बताया कि आंगन की प्री-लॉन्चिंग में शहरवासियों ने काफी उत्साह दिखाया।

यह रेरा और जेडीए एप्रूव्ड टाउनशिप है और वास्तु के अनुरूप डिज़ाइन की गई है। आशापूर्णा आंगन में विलाज की कीमत 11.99 लाख से शुरू है। आंगन में 15X30, 16X32, 20X40, 25X50 साइज के विला उपलब्ध हैं। इसमें हरे भरे गार्डन, मंदिर, सुरक्षात्मक चारदीवारी और एक टाउनशिप की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

आशापूर्णा की वेबसाइट www.ashapurna.com पर विला के वर्चुअल टूर एवं वीडियो देखकर भी बुक करवा सकते हैं। आंगन के फेज 1 का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। सभी विला पर 90 % तक लोन की सुविधा उपलब्ध है।

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