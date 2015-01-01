पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दिनभर बढ़ ही नहीं पाया तापमान:मौसम की दोहरी मार: शहर का बिजली तंत्र 2 घंटे ठप रहा, जलापूर्ति भी कम हुई

जोधपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • कड़ाके की ठंड से 132 व 220 केवी लाइनाें में फॉल्ट आ गया, सप्लाई प्रभावित हुई पानी विद्युत आपूर्ति गड़बड़ाने से लिफ्ट नहर के पंप कम देर चले, पर्याप्त पानी नहीं मिला

पश्चिमी राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की सर्दी का बिजली तंत्र पर असर पड़ रहा हैं। पारा गिरने से बड़ी बिजली ट्रांसमिशन लाइनों में फाॅल्ट बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण गुरुवार सुबह जोधपुर व जैसलमेर की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई।

विद्युत आपूर्ति गड़बड़ाने के कारण राजीव गांधी लिफ्ट नहर के पंप पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। इससे जोधपुर को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान प्रसारण निगम के चीफ इंजीनियर बीपी चौहान ने बताया कि फलाेदी के पास 132 केवी व 220 केवी की लाइनों में फाॅल्ट आ गया था। इसके चलते बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई।

जोधपुर में कल रात इस मौसम का अब तक का सबसे कम 7.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं रेगिस्तानी क्षेत्र जैसलमेर व जोधपुर जिले के फलोदी में तापमान 4 डिग्री के पास पहुंच चुका है।

प्रसारण निगम के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बताया कि बुधवार को भी जैसलमेर व फलोदी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई। तापमान और कम होने के कारण सुबह साढ़े आठ बजे सर्किट में फाॅल्ट आ गया और विद्युत आपूर्ति बंद हो गई।

तकनीकी कर्मचारियों ने करीब सवा घंटे की मशक्कत के बाद तकनीकी खराबी को ठीक किया और विद्युत आपूर्ति बहाल की।

माहौल में यूं ठंडक घुली

पहले हवाओं का रुख दक्षिणी व पश्चिमी था, बादल व नमी मिल रही थी, इससे तापमान में गिरावट नहीं आई।

एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ जिससे हिमाचल व जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई।

इस बर्फबारी के बाद उत्तर-पूर्वी हवाएं चलीं और तापमान में गिरावट का दौर जारी रहा।

प्रदेश में थार का क्षेत्र रेतीला होने से ठंडक जल्दी असर दिखाती है।

अब भी एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की संभावना है।

सर्दी यूं बिजली गुल कर रही है

तापमान में आई भारी गिरावट के कारण 220 व 132 केवीए की लाइनों में लगे डिस्क कंडक्टर खराब हो रहे हैं।

एक सर्किट में फाॅल्ट आने से दूसरे सर्किट पर दबाव बढ़ता है और वोल्टेज कम-ज्यादा की दिक्कत शुरू हो जाती है।

इसके बाद एक के बाद एक कर अन्य सर्किट भी जवाब देने लग जाते हैं और पूरा सिस्टम फेल हो जाता है।

विभाग का कहना है कि उनके पास अतिरिक्त कंडक्टर लगे हैं, इनकी मदद से लाइनों को शीघ्रता से ठीक कर आपूर्ति बहाल की जा रही है।

जलापूर्ति में भी बाधा पड़ी

फलोदी क्षेत्र में बुधवार को विद्युत आपूर्ति 3 घंटे बाधित रहने से लिफ्ट नहर के पंप हाउस संख्या 5 व 7 ठीक से काम नहीं कर पाए।

ऐसे में जोधपुर शहर को करीब 200 मिलियन लीटर पानी कम मिल पाया।
आज भी विद्युत आपूर्ति ठप रहने से पानी कम मिलने की संभावना है।
पानी कम मिलने से तत्काल जलापूर्ति तो प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन क्लोजर की तैयारी में जुटे जलदाय विभाग की दिक्कतों को बढ़ा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें