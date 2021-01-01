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टल गया हादसा:नाले की खुदाई के दौरान भारी पड़ी लापरवाही, चार दुकानें ढही, कोई जनहानि नहीं

जोधपुरएक घंटा पहले
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जोधपुर शहर के भदवासिया क्षेत्र में मंगलवार शाम चार दुकानें गिर गई। - Dainik Bhaskar
जोधपुर शहर के भदवासिया क्षेत्र में मंगलवार शाम चार दुकानें गिर गई।
  • दुकानदारों के जल्दी घर चले जाने से किसी के नहीं आई चोट

शहर के भदवासिया क्षेत्र में मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। नाला निर्माण के लिए चल रही खुदाई के दौरान बरती गई लापरवाही से चार दुकानें व एक वर्कशॉप धराशायी हो गए। गणतंत्र दिवस होने के कारण छुट्‌टी के मूड में सभी दुकानदार जल्दी अपने घर निकल गए थे. इस कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

भदवासिया में पेट्रोले पम्प से आगे निकलते ही बरसाती नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। नाला निर्माण के लिए मिट्‌टी की खुदाई जेसीबी से की जा रही है। नाले के किनारे बनी एक दुकान की नींव के निकट से काफी गहराई तक खुदाई कर दी गई। इस कारम दुकान की नींव कमजोर पड़ गई। शाम को अंधेरा घिरने के साथ ही दुकान की दीवार ढहना शुरू हो गई। दीवार ढहते ही इसके पटि्टयां भी जोरदार धमाके के साथ नीचे आ गिरी। इस दुकान के गिरते ही इससे सटी हुई तीन अन्य दुकानें व एक कार रिपेयरिंग वर्कशॉप की दुकान भी ढह गई। एक साथ इतनी दुकानों के ढह जाने से हड़कंप मच गया।

हमेशा व्यस्त रहने वाले इस बाजार में आज सभी दुकानें जल्दी बंद हो गई थी। नाला निर्माण के लिए दुकानों के सामने से यातायात को बंद कर दिया गया था। साथ ही गणतंत्र दिवस होने के कारण दुकानदार अपने घर निकल गए। ऐसे में हादसे के समय वहां कोई नहीं था। इस कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। लेकिन दुकानें गिरने से उनमें रखा सारा सामान नष्ट हो गया।

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