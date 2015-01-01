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बाल अधिकार सप्ताह:गीतों से बाल अधिकारों की सुरक्षा और बेटियों के संरक्षण पर दिया जोर

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • समापन पर विजेता प्रतियोगियों को दिए पुरस्कार

बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बाल अधिकार सप्ताह का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार को राजकीय बालिका गृह जोधपुर में हुआ। सप्ताह का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने वर्चुअल काॅन्फ्रेंस द्वारा किया था एवं समापन मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की उपस्थिति में किया गया।

समारोह में बाल अधिकारिता विभाग जोधपुर के सहायक निदेशक डाॅ. बीएल सारस्वत ने सप्ताह में किए गए कार्यकलापों की जानकारी दी और बताया कि सप्ताह में जोधपुर जिले में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय बाल गृहों में निवासरत बालक/बालिकाओं के लिए निबंध, रंगोली, मेहंदी, चित्रकला व खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें प्रथम रहे बालक/बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया।

बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डाॅ. सारस्वत ने गीत ‘बेटियों का हो संरक्षण ये भारत का नारा है’ प्रस्तुत किया। संचालक अनिता शक्तावत ने ‘ए मेरे वतन के लोगों’ गीत प्रस्तुत किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर सचिव सिद्धेश्वर पुरी और किशोर न्यास बोर्ड जोधपुर के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ललित डाबी ने भी विचार व्यक्त किए।

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