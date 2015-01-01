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लेटलतीफी:नौ माह बाद भी सरकार ने बार काउंसिल को नहीं लौटाया अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम बिल

जोधपुर37 मिनट पहले
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फाइल फोटो - अशोक गहलोत
  • विधि मंत्री को अधिवक्ता पेंशन व सुरक्षा अधिनियम सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा

राज्य सरकार ने नौ महीने बाद भी अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम (संशोधन) बिल 2020 बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को नहीं लौटाया है। सरकार ने आजीवन सदस्यता शुल्क एक लाख रुपए कर दिया था, जबकि काउंसिल ने यह शुल्क केवल 30 हजार रुपए रखा था।

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्यों का एक शिष्टमंडल कांउसिल के चेयरमैन सैयद शाहिद हसन के नेतृत्व में प्रदेश के कानून मंत्री शांति धारीवाल से मिला एवं उन्हें ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया कि राजस्थान विधानसभा गत 7 मार्च को पारित राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम (संशोधन) बिल, 2020 को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को जल्द ही पुनर्विचार के लिए लौटाया जाए।

काउंसिल सचिव आरपी मलिक ने बताया कि एडवोकेट पेंशन, लाइब्रेरी, इंश्योरेंस एवं स्टाइपेंड के लिए नीतियों पर चर्चा की गई।

अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, अधिवक्ता कल्याण कोष में आनुपातिक योगदान, वर्तमान प्रचलित कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के लिए आवश्यक कार्य योजना, हाउसिंग बोर्ड एवं विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में अधिवक्ताओं के आवास आरक्षण, विभिन्न न्यायिक एवं अर्द्धन्यायिक आयोग तथा विभागों में यथासंभव अधिवक्ताओं की नियुक्ति सुनिश्चित करना तथा राजस्थान के न्यायालयों में ढांचागत व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा जहां पक्षकारों के बैठने, जलपान की व्यवस्था के लिए स्थान चिह्नित करना तथा अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैंबर्स की व्यवस्था की जाएगी।

साथ ही राजस्थान के अधिवक्ताओं के लिए कोरोना काल में आर्थिक सहायता पैकेज के रूप में 100 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता कल्याण कोष में दिए जाने का अनुरोध भी ज्ञापन में किया गया।

विधि मंत्री को प्रदेश में राजस्व न्यायिक सेवा का गठन कर उसमें अधिवक्ताओं को चयनित कर पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने तथा राजस्व न्यायालयों में अधिवक्ताओं को लगाने की मांग की गई। ज्ञापन में राजस्व बोर्ड में लगे हुए प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य में लगाकर उनकी जगह न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को नियुक्त करने का भी ज्ञापन दिया गया।

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