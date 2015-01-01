पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Jodhpur
  • Even After Twenty four Hours, No Arrest, Relatives Did Not Pick Up The Dead Body, Hanuman Beniwal Warned That One Lakh People Will Reach To Protest

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जोधपुर तस्कर हत्याकांड:चौबीस घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, हनुमान बेनीवाल से वार्ता में सात दिन में गिरफ्तारी का भरोसा दिया, मृतक आश्रितों को नौकरी का आश्वासन

जोधपुर10 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
जोधपुर एमडीएम अस्पताल से पुलिस कमिश्रर कार्यालय की ओर जाते रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल

जोधपुर में पांच युवकों का घर से अपहरण करने और दो की हत्या करके फैंक देने के मामले में पुलिस चौबीस घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। उधर, विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे सांसद हनुमान बेनीवाल को प्रशासन ने सात दिन के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के अध्यक्ष बेनीवाल ने शुक्रवार को विरोध दर्ज कराया। उधर, मृतकों का शव अब तक परिजनों ने नहीं लिया है। बेनीवाल सहित कई जाट नेता पुलिस कमिश्रर से वार्ता के बाद अब शव उठाया जा सकता है। बेनीवाल शुक्रवार दोपहर एमडीएम अस्पताल पहुंचे, जहां से पैदल मार्च करते हुए समर्थकों के साथ पुलिस कमिश्रर के कार्यालय तक गए। बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि अगर एक-दो दिन में ही अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदर्शन करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस मामले में घेरते हुए बेनीवाल ने कहा कि दो किसान पुत्रों की हत्या सहन नहीं होगी। राजस्थान अपराध के मामले में देश में नंबर वन पर पहुंच गया है। गहलोत को प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए नए सिरे से सोचना चाहिए।

वार्ता में इन मांगों पर हुई सहमति
हत्या करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने तीन दिन मांगे थे लेकिन बेनीवाल ने सात दिन की मोहलत दी। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को दस-दस लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा, जिसमें आरएलपी पार्टी भी पांच लाख रुपए देगी। मृतकों के आश्रितों को नौकरी देने का आश्वासन भी जिला प्रशासन ने दिया है।

पुलिस पर तस्करों से सांठगांठ का गंभीर आरोप
बेनीवाल ने कहा कि उदयपुर व जोधपुर में इंस्पेक्टर लेवल से ऊपर के अधिकारियों की तस्करों के साठगांठ के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तनावपूर्ण माहौल भी ऐसे अधिकारियों के कारण बन रहे हैं।

जोधपुर में एक लाख लोग एकत्र होंगे
बेनीवाल ने चेतावनी दी कि अगर तीन-चार दिन में पुलिस ने किसान पुत्रों की हत्या करने वालों की गिरफ्तारी नहीं की तो जोधपुर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक लाख लोग एकत्र होंगे।

किसी की गिरफ्तारी नहीं
इस पूरे मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने कई दल बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में भेजे हैं लेकिन कहीं से कोई सफलता नहीं मिली है। इसी कारण क्षेत्र के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंनई पार्टी बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प; महामारी में उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ डॉलर कम हो गई - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें