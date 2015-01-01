पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Jodhpur
  • Explosive Firecrackers Are Banned, Not Silver Firecrackers, They Will Not Make A Splash, But Will Definitely Enhance The Beauty And Beauty Of The House.

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दीपावली पर ग्राहकों के लिए सरप्राइज है चांदी के पटाखे:विस्फोटक पटाखों पर पाबंदी है, चांदी के पटाखों पर नहीं, ये धूम-धड़ाम तो नहीं करेंगे, लेकिन घर की शोभा व ऐश्वर्य जरूर बढ़ाएंगे

जोधपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 20 तिलियों वाली चांदी की माचीस बनी आकर्षण का केंद्र

दीपावली का त्योहार हो और किसी गली-मोहल्ले या शहर में पटाखों का शोर ना हो, ऐसा पहले कभी किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है और इसकी एकमात्र वजह कोरोना महामारी है। इस दौर में पटाखे जलाने से संक्रमित मरीजों की जान भी जा सकती है। इसलिए इस वर्ष पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।

दीपोत्सव पर हजारों रुपए कीमत के पटाखे खरीदने वालों के लिए इन दिनों बाजार में एक सरप्राइज भी मौजूद है और वो है चांदी के पटाखे। ये बिल्कुल असली धमाका करने वाले पटाखों जैसे ही दिखते हैं, लेकिन हकीकत में धूम-धड़ाका करने के बजाय, घर की शोभा व एश्वर्य बढ़ाएंगे। पटाखों के नाम पर यह इन्वेस्टमेंट का एक नया तरीका भी माना जा सकता है।

शहर के नई सड़क, सरदारपुरा, सोजती गेट सहित कुछ अन्य इलाकों में ये चांदी के पटाखे दुकानों पर मिल रहे हैं। इनमें गिफ्ट हैम्पर के रूप में पटाखों के सेट लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दीपावली पूजन के शगुन के लिए तैयार किए गए इन चांदी के पटाखों के पैकेट में अनार, फुलझड़ी, रॉकेट और रंग-बिरंगी 20 तिलियों वाली एक माचिस भी शामिल है।

इन पर रंग और नक्काशी या लाइनें भी उकेरी गई है, ताकि ये हू-ब-हू पटाखों जैसे ही लगे। इन्हें एक वेलवेट या अन्य आकर्षक बॉक्स में पैक किया जा रहा है। इसी तरह, शहर के ज्वैलरी शॉप्स पर पटाखों के अलावा सिक्के, डॉलर्स, गिफ्ट आइटम या शगुन के लिहाज से खरीदने के लिए राम दरबार, लक्ष्मी-गणेश, पंचमुखी हनुमान, राधा-कृष्ण, लड्डू गोपाल, कछुआ, गाय, हाथी सहित अन्य मूर्तियां भी अलग-अलग साइज व बजट के अनुसार दुकानों पर सजे हुए मिल जाएंगे।
चांदी के ये पटाखे, आने वाली पीढ़ियों को भी काेराेना की याद दिलाएंगे

  • संभवतया ये पहला दीपोत्सव है, जिस पर पटाखों पर पाबंदी है। जनहित में ये करना जरूरी भी था। मारवाड़ में पटाखे जलाने वालों में शौक के साथ-साथ शगुन भी माना जाता है। ऐसे माहौल में महामारी से बचाव के साथ पारंपरिक शगुन भी पूरा हो जाए इसके लिए चांदी के पटाखे तैयार किए हैं। 92% की शुद्धता के साथ चांदी के ये पटाखे ताउम्र याद तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों को भी महामारी के दौर के संस्करण याद दिला उन्हें सजग करते रहेंगे। - नवीन सोनी, सचिव, जोधपुर ज्वैलर्स एसोसिएशन
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें