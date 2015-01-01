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निर्देश:जिले में 31 दिसंबर तक आतिशबाजी पर रहेगा प्रतिबंध

जोधपुर2 घंटे पहले
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  • पटाखे बेचने पर 10 हजार व आतिशबाजी करने पर दो हजार का जुर्माना

जिले में 31 दिसंबर तक पटाखे चलाने या आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने गुरुवार को ये आदेश जारी किए। इसके तहत किसी भी दुकानदार द्वारा पटाखे बेचने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी करेगा तो उस पर 2 हजार जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार के सलाहकार समूह (कोविड-19) द्वारा भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह बताया कि पटाखों के चलने से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र विशेष कर फेफड़ों में खराबी होने की संभावना होती है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। पटाखे के धुएं से वृद्धजन, बीमार व्यक्ति, सी ओपीडी, अस्थमा और कोविड-19 के रोगी प्रभावित होते है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के शोध प्रकाशनों का हवाला भी दिया है। इन आधारों पर सलाहकार समूह ने दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी का इस्तेमाल नहीं करने की अनुशंसा की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जोधपुर जिले (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्राधिकार को छोड़कर) प्रमुख शासन सचिव गृह (ग्रुप-5) राजस्थान द्वारा 3 नवंबर को जारी अधिसूचना में वर्णित सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सभी परामर्शदात्री व अधिसूचनाओं में प्रदत निर्देशों की पूर्ण पालना व सख्त निगरानी रखी जाना सुनिश्चित करेंगे।

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