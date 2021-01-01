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मौसम:लगातार चौथी जनवरी बिना शीतलहर के निकल गई, पारा 6.1 डिग्री नीचे नहीं उतरा

जोधपुर3 घंटे पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।
  • पारा 5 डिग्री से कम तो होता है शीतलहर का असर, अब मौसम का असर भी बदलने लगा

शहर में लगातार चौथे साल जनवरी के महीने में शीतलहर नहीं चली। पूरी जनवरी में शहर का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री से नीचे नहीं उतरा। जबकि जनवरी में शहर का औसत न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री है। मौसम विज्ञान विभाग की गणना के अनुसार औसत से 5 डिग्री कम पारा होने पर शीतलहर का असर माना जाता है। शहर में इस जनवरी में औसत से कम न्यूनतम तापमान 18 दिन तक रहा।

एक बार भी तापमान औसत से 5 डिग्री नीचे नहीं उतरा। वहीं शहर का औसत अधिकतम तापमान जनवरी में 25.4 डिग्री है। औसत से कम तापमान भी 18 बार रहा, लेकिन अधिकांश बार औसत से ज्यादा या औसत के आसपास ही तापमान रहा। यही कारण है कि जनवरी के इस माह में दिन में ज्यादा सर्दी नहीं रही, बल्कि दोपहर में कई दिन तक तो गर्मी का असर दिखाई दिया।

जनवरी के आखिरी दिन भी शहर में अलसुबह उत्तर की तरफ से हवाएं चल रही थी। इससे शहर का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री पहुंच गया। हालांकि शहर का पारा पिछले 24 घंटों में कुछ बढ़ा, लेकिन अलसुबह ठिठुरन का असर दिखाई दे रहा था। दिन निकलने के साथ तापमान में बढ़ोत्तरी का दौर शुरू हुआ और दोपहर में पारा 28.8 डिग्री पहुंच गया। यही वजह थी की शहर में दोपहर में ठिठुरन बेअसर दिखाई देने लगी। शाम के बाद तापमान में गिरावट का दौर फिर शुरू हो गया।

प. राजस्थान की तरफ हवाओं का रूट बदलेगा, बढ़ेगा पारा
शहर में हवाएं उत्तरी भारत से होते हुए दिल्ली व फिर ग्वालियर से होते हुए उदयपुर व वहां से हवाओं का रुख दक्षिणी होने से पश्चिमी राजस्थान की तरफ आ रही है। यही वजह है कि शहर का न्यूनतम व अधिकतम तापमान उदयपुर से ज्यादा रहा है। इन हवाओं का रुख बदलने के बाद शहर के न्यूनतम तापमान में फिर से बढ़ोत्तरी होगी। दिन में खुली धूप होने की वजह से शहर का तापमान लगातार बढ़ रहा है। शहर का अधिकतम तापमान पिछले चार दिनों में 4 डिग्री बढ़ चुका है।

प. विक्षोभ से बदलेगा मौसम
अगले तीन दिनों में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ देश में असर दिखाना शुरू करेगा। इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान की तरफ कनवर्जन जोन बनेगा। इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व राजस्थान के कुछ हिस्सों में असर दिखाई देगा। कहीं बादल तो कहीं बारिश ताे कहीं बर्फबारी होगी। पश्चिमी राजस्थान की तरफ बादल छा सकते हैं। लेकिन हवाओं का रुख पश्चिमी होने की वजह से यहां न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी होगी तथा 7 फरवरी के बाद हवाओं का रुख उत्तरी होगा। उत्तर व पूर्वी भारत में बर्फबारी के बाद यहां ठिठुरन बढ़ जाएगी।

जनवरी का ट्रेंड बदलने लगा है
शहर में पिछले चार सालों से जनवरी के माह में शीतलहर नहीं चली है। इससे पहले 2017 में शहर का न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री पहंुच गया था। इसके बाद शहर में कभी शीतलहर नहीं चली। न्यूनतम तापमान पिछले तीन सालों में तो 6.1 डिग्री से नीचे उतरा ही नहीं। पिछले 15 वर्ष में शहर का सबसे कम न्यूनतम तापमान जनवरी में 6 जनवरी 2014 को 3.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। 2009 में शहर का न्यूनतम तापमान जनवरी में 8.1 डिग्री से आगे नहीं बढ़ पाया था।

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