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पल्स पोलियो अभियान:पहले ही दिन 2 लाख 69 हजार 743 को पिलाई दवा

जोधपुर3 घंटे पहले
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शहर में कोरोना के बीच राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ रविवार को शहर की यूपीएचसी रेजिडेंसी में सीएमएचओ डॉ. बलवंत मंडा और आरसीएचओ डॉ. कौशल दवे ने नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। आरसीएचओ डॉ. दवे ने बताया कि अभियान के पहले दिन जिले के 3425 बूथों व 215 ट्रांजिट टीमों द्वारा 2 लाख 69 हजार 743 नौनिहालों को पोलियो की दवा पिलाई गई। उन्होंने बताया कि बूथ पर आने से वंचित रहे नौनिहालों को डोर टु डोर जाकर स्वास्थ्य टीमों द्वारा पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। कोई नौनिहाल ना छूटे इसके लिए घर-घर तक माइकिंग, होर्डिंग, सोशल मीडिया व मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

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