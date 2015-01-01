पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सुसाइड:प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही युवती ने फंदा लगाकर खुदकुशी की

जोधपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मानसिक तनाव में आत्महत्या करना बताया जा रहा है

कुड़ी भगतासनी थाना इलाके में सेक्टर 2 में रहने वाली 26 साल की एक युवती ने बुधवार देर रात फंदा लगाकर जान दे दी। युवती के पिता हाल में डीएमआरसी से सेवानिवृत्त हुए थे। युवती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं। अंदेशा है कि मानसिक परेशानी में उसने फंदा लगा लिया। शव के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

कुड़ी पुलिस ने एम्स में शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों के सुपुर्द किया। कुड़ी पुलिस ने बताया कि सेक्टर दो में रहने वाले पूरणमल मीणा पुत्र धन्नाराम मीणा डीएमआरसी से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। बुधवार की देर रात उनकी पुत्री धनिष्ठा ने अपने कमरेे में कपड़े से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।

वह सुबह देर तक उठती है। गुरुवार की सुबह साढ़े दस बजे उसके पिता पूरणमल ने उसके नहीं उठने पर आवाज दी। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर पता किया गया। इस पर वह अपने कमरे में फंदे पर लटकी मिली। उसे फंदे से उतार कर एम्स अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। मृतका घनिष्ठा अविवाहित थीं और पढ़ाई कर रही थीं। आत्महत्या का कारण सामने नहीं आया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें