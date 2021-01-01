पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Jodhpur
  • He Created Fake Firms In The Name Of Daily Wage Laborers, Handlers And Saloon Workers, Then Stole Tax Of 1 Crore From Bogus Billing, Fake Transactions Of 80 Crores.

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्क्रैप कारोबारियों के फर्जीवाड़े का खुलासा:दिहाड़ी मजदूर, ठेले वालों व सैलून कर्मी के नाम से फर्जी फर्में बनाई, फिर बोगस बिलिंग से चुराया 1 करोड़ का टैक्स, 80 करोड़ के फर्जी लेनदेन भी

जोधपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • स्टेट जीएसटी की टीमों ने जोधपुर व बाड़मेर में 6 ठिकानों पर की छानबीन, एक सीए भी राडार पर
  • मूल टैक्स के साथ ब्याज-पेनल्टी की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू

शहर में टैक्स चोरी के एक नए और चौंकाने वाले तरीके का खुलासा हुआ है। स्टेट जीएसटी ने एक ऐसा नेटवर्क पकड़ा है जो दिहाड़ी मजदूर, ठेले वालों के नाम से फर्में खोल उनसे बोगस बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी कर रहा था।

जोधपुर व बाड़मेर के 6 ठिकानों पर छानबीन के बाद टीम टैक्स चुराने वाले स्क्रैप कारोबारियों तक पहुंची। प्रारंभिक पड़ताल में ही करीब एक करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी के सबूत मिले हैं। इसके अलावा पांच बोगस फर्मों से 80 करोड़ रुपए का फर्जी लेनदेन भी सामने आया है। अब इनसे ब्याज-पेनल्टी सहित मूल टैक्स की वसूली की जा रही है। दरअसल, स्टेट जीएसटी कमिश्नर अभिषेक भगोटिया ने सभी जिलों के अधिकारियों को बोगस फर्मों से टैक्स चोरी कर आईटीसी बेनिफिट लेने वाली फर्मों पर नजर रखने के निर्देश दिए थे।

इसी के तहत स्थानीय जीएसटी अधिकारियों पर शहर के कुछ स्क्रैप कारोबारियों पर शक हुआ। इस पर एडिशनल कमिश्नर महिपाल भारद्वाज के निर्देश पर उपायुक्त (एंटी इवेजिन) भारतसिंह शेखावत की टीम में शामिल सहायक आयुक्त मुकेश गर्ग, नितिन तिवाड़ी व पेमाराम ने इसकी पड़ताल शुरू की। प्रारंभिक जांच में ही बोगस फर्मों से फर्जी बिल जारी होने का खुलासा हो गया। उन फर्मों के कुछ माह पूर्व ही अस्तित्व में आने और इनसे जारी बिल लेने वाली बड़ी फर्मों के तार जुड़ते नजर आए।

गंभीर अनियमितताएं पकड़ में आने की जानकारी पर अतिरिक्त आयुक्त भारद्वाज ने शेखावत की अगुवाई में टीमें गठित की। जिन्होंने बुधवार सुबह 6 बजे बासनी, शास्त्री नगर, कमला नेहरू नगर, चौखा के रामदेव नगर और बाड़मेर में 6 ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की।

5 फर्में तो पूरी की पूरी फर्जी; नाम-पते, किरायेनामे और हस्ताक्षर सब जाली, 5 माह में ही 80 करोड़ का भ्रष्टाचार

स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजिन टीम की जांच में पता चला कि बड़े स्क्रैप कारोबारियों को बिलिंग करने वाली नई फर्मों के मालिक हकीकत में ठेला लगाने वाले हैं। ऐसी 5 फर्म रामदेव एंटरप्राइजेज, पैसिफिक एंटरप्राइजेज, राजेंद्र इम्पैक्स, उदयराज कॉर्पोरेशन, एसएलवी इंटरनेशनल तो पूरी तरह से बोगस पाई गई। इनके रजिस्ट्रेशन में दिए पते व किरायेनामे भी फर्जी थे। जाली किराएनामों पर उन एड्रेस वाले मकान मालिकों के साइन भी फर्जी थे। इन फर्मों में पिछले चार-पांच महीने में ही 80 करोड़ से ज्यादा के लेनदेन किए गए थे, जिसे जीएसटी रिटर्न में घोषित किया गया था।

आगे क्या; अब आईटीसी का फायदा लेने वाली मास्टरमाइंड और लाभार्थी फर्मों पर कसेगा शिकंजा
विभागीय टीम पड़ताल करते हुए उन दो बड़ी लाभार्थी फर्मों तक भी पहुंच गई। इन फर्मों पर छानबीन में ही टीम को पांच बोगस फर्मों से जुड़े तमाम लेनदेन से संबंधित सबूत भी मिल गए, जिनसे जीएसटी चोरी की पुष्टि होती नजर आई। जबकि, हकीकत में उन पांचों फर्मों का कहीं कोई कारोबार संचालित होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले। टीम इस मामले में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और मास्टरमाइंड का पता लगाने की कोशिश में जुटी है।

राडार पर आए इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ जांच टीमों को पुख्ता साक्ष्य भी मिले हैं। जल्द ही उस पर शिकंजा कस कर पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही इन फर्मों से संबंधित खातों की जानकारी हासिल करने के लिए संबंधित बैंकों से भी रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं। इन फर्मों के अलावा भी कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रही फर्मों के बारे में भी पड़ताल की जा रही है।

पड़ताल करने वाली टीमों में ये अफसर शामिल
सहायक आयुक्त तिवाड़ी गोरधनराम, सर्किल ई के सहायक आयुक्त मुकेश गर्ग, स्टेट टैक्स ऑफिसर परेगाराम, पृथ्वीराज पालीवाल, नियामत उल्लाह खान, युवराजसिंह, स्पेशल सर्किल से नीतू राठौड़, कर सहायक अंकिता चौपड़ा, कनिष्ठ सहायक योगेंद्र राजपुरोहित की दो अलग-अलग टीमें बनाई गई थी। एक अन्य टीम बाड़मेर सहायक आयुक्त भंवरलाल चौधरी व कर सहायक अरविंद कुमार की गठित की गई।

जरूरतमंद काे कमीशन देकर फंसाया; बाल काटने वाले को बनाया फर्जी फर्म का मालिक, साइन के बदले हर माह देते थे 10 हजार
स्टेट जीएसटी टीम के अधिकारी उन बोगस फर्मों और इनके मालिकों के बारे में छानबीन करने लगी, तो इन्हें एक फर्म से संबंधित व्यक्ति एक ठिकाने की तस्दीक में मिल गया। वह अपने सैलून में बाल काटकर अपना गुजारा करता था। पूछताछ में उसने बताया कि जोधपुर के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कारोबारी ने मिलकर ये तमाम फर्जीवाड़े किए हैं। सूत्रों के अनुसार उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड व चेक या कागजों पर साइन करने के बदले उसे हर महीने 10 हजार रुपए मिलते है। इसी तरह, अन्य फर्जी फर्मों से संबंधित लोगों में ठेले वाले या मजदूर तबके के होने की प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार इनमें कुछ जोधपुर से बाहर व अन्य राज्यों में रहने वाले लग रहे हैं। इन सभी को समन जारी किए गए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser